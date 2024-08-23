Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Instansi dengan Formasi CPNS 2024 Terbanyak

Muhammad Rizky , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:10 WIB
Daftar Instansi dengan Formasi CPNS 2024 Terbanyak
Daftar Formasi Instansi CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar instansi dengan formasi CPNS 2024 terbanyak. Proses pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah resmi dimulai melibatkan 602 instansi pemerintah yang menawarkan 427.650 formasi untuk instansi pusat dan 862.174 untuk instansi daerah.

Pembukaan pendaftaran CPNS 2024 ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang berminat bekerja di sektor pemerintahan.

Berikut ini Daftar Instansi Paling Banyak Buka Formasi CPNS 2024, Jumat (23/8/2024).

Beberapa instansi yang menyediakan formasi CPNS 2024 dalam jumlah besar antara lain:

1. Kementerian Agama (Kemenag)

Kemenag membuka total 110.553 formasi, dengan rincian 20.772 untuk CPNS dan 89.781 untuk PPPK. Posisi yang tersedia meliputi guru madrasah, guru SMK Kristen dan SMA Katolik, dosen perguruan tinggi agama negeri, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, dan penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement