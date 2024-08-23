Daftar Instansi dengan Formasi CPNS 2024 Terbanyak

JAKARTA - Daftar instansi dengan formasi CPNS 2024 terbanyak. Proses pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah resmi dimulai melibatkan 602 instansi pemerintah yang menawarkan 427.650 formasi untuk instansi pusat dan 862.174 untuk instansi daerah.

Pembukaan pendaftaran CPNS 2024 ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang berminat bekerja di sektor pemerintahan.

Berikut ini Daftar Instansi Paling Banyak Buka Formasi CPNS 2024, Jumat (23/8/2024).

Beberapa instansi yang menyediakan formasi CPNS 2024 dalam jumlah besar antara lain:

1. Kementerian Agama (Kemenag)

Kemenag membuka total 110.553 formasi, dengan rincian 20.772 untuk CPNS dan 89.781 untuk PPPK. Posisi yang tersedia meliputi guru madrasah, guru SMK Kristen dan SMA Katolik, dosen perguruan tinggi agama negeri, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, dan penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN).