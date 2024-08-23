Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dibutuhkan di CPNS Kemenag

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |19:44 WIB
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dibutuhkan di CPNS Kemenag
CPNS 2024 Dibuka (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar jurusan kuliah yang banyak dibutuhkan di CPNS Kemenag yang akan dibahas pada artikel ini.

Kementerian Agama (Kemenag) akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2024, dan beberapa jurusan kuliah akan menjadi kriteria utama dalam proses seleksi.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa jurusan yang banyak dibutuhkan oleh Kemenag dalam pendaftaran CPNS 2024.

1. Hukum Islam

Untuk mengisi posisi sebagai Penghulu, Kementerian Agama memerlukan lulusan S1 dari program studi yang relevan dengan ilmu keagamaan, seperti Hukum Islam. Tugas utama seorang Penghulu meliputi menikahkan pasangan calon pengantin, memberikan nasihat perkawinan, serta menyelesaikan berbagai masalah perkawinan.

2. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Lulusan S1 dari program studi Pendidikan Agama Islam atau jurusan terkait sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi Guru Pendidikan Agama. Peran mereka adalah mengajar mata pelajaran agama di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

