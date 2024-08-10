Antusias Mahasiswa Turki untuk Mengabdi di Lampung

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Bursa Turki menyelenggarakan program pengabdian masyarakat dengan nama PRUSA (Pelajar Bursa untuk Indonesia) untuk keempat kalinya. Sebelumnya, PRUSA berhasil diadakan sebanyak dua kali di Desa Mekarmanik, Banten dan satu kali di Desa Sarwodadi, Jawa Tengah.

Kali ini program pengabdian masyarakat PPI Bursa akan diadakan di pulau Sumatera tepatnya di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. PRUSA 2024 akan dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2024.

BACA JUGA: Pelajar Indonesia di Turki Jalani Pengabdian Masyarakat Desa Kelawi Lampung

Ada 23 mahasiswa Indonesia di Turki dan 3 warga negara Turki yang bekerjasama dengan perangkat desa setempat untuk terjun langsung mengabdi di desa Kelawi. Tim PRUSA menyiapkan beberapa program unggulan di berbagai bidang. Di Bidang Pendidikan ada kegiatan belajar mengajar yang akan diikuti oleh 150 pelajar, penyaluran makan siang bergizi ala mahasiswa Turki kepada 500 pelajar, seminar pendidikan juga pembelajaran bahasa Arab & membaca Al-qur'an.

BACA JUGA: Pelajar Berseragam Pramuka di Balikpapan Antusias Menyambut Kirab Bendera Pusaka

Di Bidang Ekonomi akan ada workshop UMKM terkait pemberdayaan kelapa di Desa Kelawi. Di Bidang Sosial & Budaya ada pengenalan seni Ebru dari Turki yang akan dihadiri 30 peserta, penyelenggaraan lomba 17 Agustus, kunjungan sharing and hearing ke rumah warga juga akan ada pentas gembira dan perpisahan. Adapun di Bidang Pariwisata, ada pembelajaran Bahasa Inggris untuk pemandu pariwisata yang akan diikuti oleh 50 warga, workshop pariwisata, serta memperkenalkan dan mempromosikan wisata lokal.