Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pelajar Indonesia di Turki Jalani Pengabdian Masyarakat Desa Kelawi Lampung

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |17:56 WIB
Pelajar Indonesia di Turki Jalani Pengabdian Masyarakat Desa Kelawi Lampung
Pelajar Indonesia di Turki Siap Menjalankan Program Pengabdian Masyarakat di Lampung. (Foto: Okezone.com/PPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelajar Indonesia di Kota Bursa Turki tengah bersiap melakukan kegiatan PRUSA sebagai program pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di Desa Kelawi, Lampung. Kegiatan Pelajar Indonesia Untuk Bursa atau yang dikenal dengan nama PRUSA akan berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2024 hingga 18 Agustus 2024.

PRUSA ini merupakan program kerja Divisi Sosial dan Budaya Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Bursa di Turki. Seluruh tim yang bergerak dalam kegiatan PRUSA merupakan pelajar Indonesia di Kota Bursa Turki yang akan mengisi kegiatan liburan musim panasnya di Indonesia pada Agustus.

Hingga saat ini PRUSA telah mempersiapkan seluruh tim relawan yang dipastikan akan berangkat ke lokasi kegiatan, dengan melakukan 3 kali pembekalan secara intensif baik dari penanggung jawab kegiatan dan para pemateri.

Selain itu, kegiatan PRUSA juga telah diketahui dan didukung langsung oleh KBRI Ankara, KJRI Istanbul dan beberapa instansi pemerintahan terkait. Kegiatan PRUSA ini juga akan menghadirkan orang Turki langsung dari salah satu komunitas relawan yang berpusat di Turki, yaitu DAMLA.

Sejumlah target kegiatan yang luar biasa akan dilakukan pada kegiatan PRUSA ini juga telah disiapkan, seperti seminar pendidikan bagi pelajar SMA di Desa Kelawi, makan bersama dengan seluruh pelajar dan warga desa setempat dan juga pengenalan budaya Turki EBRU.

“Peluang Pendidikan di Tanah Utsmani” sebagai tema dari kegiatan seminar pendidikan bagi pelajar SMA di desa, kegiatan belajar mengajar yang akan diikuti oleh 150 pelajar dan pembelajaran Bahasa Arab dan membaca al-Qur’an menjadi tujuan kegiatan PRUSA pada bidang pendidikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/65/3141893/ppi_dunia-Maql_large.jpg
75 Tahun Hubungan RI-Turki, PPI Izmir Gelar Kompetisi Olahraga hingga Workshop Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124181/ppi-vMQe_large.jpg
Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118788/ppi-TigC_large.jpg
PPI Turki Soroti Perdamaian Dunia di Simposium Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118785/elpiji-DY6y_large.jpg
PPI Dunia Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Ketergantungan LPG Melon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/65/3116934/ppi_nagoya-59wA_large.png
PPI Nagoya Jepang Kenalkan Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/65/3116373/ppi_dunia-e1zg_large.jpg
Pelantikan PPI Dunia: Dirjen Kemdiktisaintek Ungkap Loyalitas Diaspora Pelajar Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement