Pelajar Indonesia di Turki Jalani Pengabdian Masyarakat Desa Kelawi Lampung

JAKARTA – Pelajar Indonesia di Kota Bursa Turki tengah bersiap melakukan kegiatan PRUSA sebagai program pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di Desa Kelawi, Lampung. Kegiatan Pelajar Indonesia Untuk Bursa atau yang dikenal dengan nama PRUSA akan berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2024 hingga 18 Agustus 2024.

PRUSA ini merupakan program kerja Divisi Sosial dan Budaya Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Bursa di Turki. Seluruh tim yang bergerak dalam kegiatan PRUSA merupakan pelajar Indonesia di Kota Bursa Turki yang akan mengisi kegiatan liburan musim panasnya di Indonesia pada Agustus.

Hingga saat ini PRUSA telah mempersiapkan seluruh tim relawan yang dipastikan akan berangkat ke lokasi kegiatan, dengan melakukan 3 kali pembekalan secara intensif baik dari penanggung jawab kegiatan dan para pemateri.

Selain itu, kegiatan PRUSA juga telah diketahui dan didukung langsung oleh KBRI Ankara, KJRI Istanbul dan beberapa instansi pemerintahan terkait. Kegiatan PRUSA ini juga akan menghadirkan orang Turki langsung dari salah satu komunitas relawan yang berpusat di Turki, yaitu DAMLA.

Sejumlah target kegiatan yang luar biasa akan dilakukan pada kegiatan PRUSA ini juga telah disiapkan, seperti seminar pendidikan bagi pelajar SMA di Desa Kelawi, makan bersama dengan seluruh pelajar dan warga desa setempat dan juga pengenalan budaya Turki EBRU.

“Peluang Pendidikan di Tanah Utsmani” sebagai tema dari kegiatan seminar pendidikan bagi pelajar SMA di desa, kegiatan belajar mengajar yang akan diikuti oleh 150 pelajar dan pembelajaran Bahasa Arab dan membaca al-Qur’an menjadi tujuan kegiatan PRUSA pada bidang pendidikan.