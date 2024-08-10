Special Olympics Indonesia Harap Dukungan Pemerintah Gali Bakat Anak Disabilitas

JAKARTA - Special Olympics Indonesia (SOIna) menyiapkan wadah untuk menggali potensi atau meningkatkan bakat bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Special Olympics merupakan organisasi internasional yang telah diakui oleh International Olympic Committee (IOC), sebagai satu-satunya Olimpiade Olahraga Khusus bagi para Penyandang Disabilitas Intelektual (ID) di dunia.

Ketua SOIna Pahala Saragi menilai, acara Exhibition Demonstration Young Athletes Program mendapatkan antusias yang baik.

"Secara keseluruhan acara hari ini baik dan sukses. Semua berkat kerjasama yang baik antar semua anggota (keluarga dan orangtua atlet), Coach dan volunteer," ucap Pahala, Sabtu (10/8/2024).

Pahala juga menambahkan evaluasinya terhadap acara ini dan juga berharap untuk para pemerintah supaya lebih memperhatikan lagi kegiatan seperti ini dan memberikan dukungan penuh

"Evaluasinya, semoga para pejabat mau melihat dan memperhatikan kegiatan SOIna Depok Syukur-syukur mau memberi fasilitas yang memadai dan mendanai," sambungnya.

Sementara itu, salah satu orang tua yang ikut kegiatan ini mengaku sangat senang. Diketahui anaknya memiliki sebuah bakat dalam bidang silat dan beberapa kali memenangkan kejuaraan silat. Anak itu bernaa Muhammad Harby Bilqisthi atau biasa dipanggil Aby.

Anak berumur 15 tahun yang memiliki bakat di bidang persilatan dan ternyata sudah mengikuti banyak perlombaan silat, salah satunya, Aby berhasil meraih Juara 3 Pra Remaja Putra Seni Tunggal IPSI Pada Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional INDONESIA STUDENT OPEN di PADEPOKAN Pencak Silat TMII Jakarta Timur