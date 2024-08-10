Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Special Olympics Indonesia Harap Dukungan Pemerintah Gali Bakat Anak Disabilitas

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:33 WIB
Special Olympics Indonesia Harap Dukungan Pemerintah Gali Bakat Anak Disabilitas
Special Olimpics Indonesia Gelar Pelatihan Bagi Atlet Disabilitas. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Special Olympics Indonesia (SOIna) menyiapkan wadah untuk menggali potensi atau meningkatkan bakat bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Special Olympics merupakan organisasi internasional yang telah diakui oleh International Olympic Committee (IOC), sebagai satu-satunya Olimpiade Olahraga Khusus bagi para Penyandang Disabilitas Intelektual (ID) di dunia.

Ketua SOIna Pahala Saragi menilai, acara Exhibition Demonstration Young Athletes Program mendapatkan antusias yang baik.

"Secara keseluruhan acara hari ini baik dan sukses. Semua berkat kerjasama yang baik antar semua anggota (keluarga dan orangtua atlet), Coach dan volunteer," ucap Pahala, Sabtu (10/8/2024).

Pahala juga menambahkan evaluasinya terhadap acara ini dan juga berharap untuk para pemerintah supaya lebih memperhatikan lagi kegiatan seperti ini dan memberikan dukungan penuh

"Evaluasinya, semoga para pejabat mau melihat dan memperhatikan kegiatan SOIna Depok Syukur-syukur mau memberi fasilitas yang memadai dan mendanai," sambungnya.

Sementara itu, salah satu orang tua yang ikut kegiatan ini mengaku sangat senang. Diketahui anaknya memiliki sebuah bakat dalam bidang silat dan beberapa kali memenangkan kejuaraan silat. Anak itu bernaa Muhammad Harby Bilqisthi atau biasa dipanggil Aby.

Anak berumur 15 tahun yang memiliki bakat di bidang persilatan dan ternyata sudah mengikuti banyak perlombaan silat, salah satunya, Aby berhasil meraih Juara 3 Pra Remaja Putra Seni Tunggal IPSI Pada Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional INDONESIA STUDENT OPEN di PADEPOKAN Pencak Silat TMII Jakarta Timur

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement