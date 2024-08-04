Pelajar Indonesia Bisa Tingkatkan Investasi Asing Masuk RI

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh Dunia (PPI Dunia) bersama Kementerian Investasi/BKPM dan perwakilan Kepala Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dari berbagai negara menjalin kolaborasi strategis untuk mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia.

Kolaborasi ini diinisiasi melalui webinar bertajuk “Building Bridges of Collaboration: Contribution of Indonesian Students Abroad in Increasing Foreign Investment to the Country” yang digelar secara daring melalui Zoom. Webinar ini menjadi Langkah awal bagi pelajar Indonesia di luar negeri untuk berperan aktif sebagai duta investasi.

Dengan memanfaatkan jaringan yang luas dan pemahaman mendalam terhadap pasar global, para pelajar diharapkan mampu menjembatani potensi investor asing dengan peluang investasi yang menjanjikan di Indonesia.

“Kolaborasi ini adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan kontribusi diaspora Indonesia, terutama pelajar, terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Koordinator PPI Dunia, Hamzah A Lubis, Minggu (4/8/2024).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM M Pradana Indraputra menekankan pentingnya program kolaborasi yang konkret, terutama di negara-negara dengan potensi investasi besar seperti Amerika, Inggris, Abu Dhabi, Singapura, China, Korea, Jepang, Taipei, dan Sydney.

“Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa bagi investor, mulai dari pasar yang besar, sumber daya alam yang melimpah, hingga daya beli kelas menengah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keberadaan pelajar Indonesia di luar negeri merupakan situasi yang menguntungkan. Pasalnya, mereka dapat secara langsung mengidentifikasi peluang investasi yang menarik di negara tempat mereka belajar.

Pengetahuan yang mereka peroleh mengenai pasar lokal, regulasi, dan tren bisnis dapat menjadi modal berharga untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Hal ini juga disorot oleh para Perwakilan IIPC di berbagai negara.

Andria Buchara dari IIPC Singapura, misalnya, beranggapan bahwa pelajar dapat berperan aktif dalam memperluas jaringan dengan investor global melalui berbagai forum dan kegiatan.

“PPI Dunia dapat menjadi wadah bagi para pelajar untuk berkolabotasi dan menciptakan peluang investasi yang lebih baik,” pungkas Andria.