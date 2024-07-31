Riwayat Pendidikan Bahlil Lahadalia

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Bahlil Lahadalia, mantan sopir angkot yang dikabarkan akan dilantik jadi Menteri ESDM.

Bahlil Lahadalia pria kelahiran Maluku Utara ini memiliki ayah yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan ibu yang bekerja sebagai tukang cuci. Adanya keterbatasan membantunya berkembang menjadi individu yang mandiri dan tangguh.

Ia bersekolah di SD Negeri 1 Kolaka Timur hingga SMP Negeri 1 Kolaka di Sulawesi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertamanya ia kemudian pindah ke Fakfak, di mana dia melanjutkan pendidikannya di SMA YAPIS Fakfak.

Kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan nya pada perguruan tinggi swasta di Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay. Namun, seperti yang dia katakan saat kuliah tamu di Universitas Brawijaya, ia lulus terlambat di usia 26 tahun karena terlibat dalam kerusuhan Mei 1998, yang menghentikan kuliahnya.

Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua saat masih menjadi mahasiswa, dan akhirnya menjadi Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah lulus dari Port Numbay, ia bekerja di Sucofindo, sebuah perusahaan milik negara.

Pria Papua yang kuat ini tidak tertekan oleh sedikit kesulitan dalam hidupnya. Ia mencoba hidup mandiri, mulai dari mengemudi angkot hingga mendirikan bisnis sendiri. Pada titik tertinggi, Bahlil Lahadalia adalah seorang pengusaha yang sukses dan ia kemudian mendirikan tiga perusahaan bersama teman-temannya yaitu PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwijati Sukses.