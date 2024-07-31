Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Bahlil Lahadalia

Zahra Aqila , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:11 WIB
Riwayat Pendidikan Bahlil Lahadalia
Pendidikan Bahlil Lahadalia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Bahlil Lahadalia, mantan sopir angkot yang dikabarkan akan dilantik jadi Menteri ESDM.

Bahlil Lahadalia pria kelahiran Maluku Utara ini memiliki ayah yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan ibu yang bekerja sebagai tukang cuci. Adanya keterbatasan membantunya berkembang menjadi individu yang mandiri dan tangguh.

Ia bersekolah di SD Negeri 1 Kolaka Timur hingga SMP Negeri 1 Kolaka di Sulawesi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertamanya ia kemudian pindah ke Fakfak, di mana dia melanjutkan pendidikannya di SMA YAPIS Fakfak.

Kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan nya pada perguruan tinggi swasta di Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay. Namun, seperti yang dia katakan saat kuliah tamu di Universitas Brawijaya, ia lulus terlambat di usia 26 tahun karena terlibat dalam kerusuhan Mei 1998, yang menghentikan kuliahnya.

Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua saat masih menjadi mahasiswa, dan akhirnya menjadi Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah lulus dari Port Numbay, ia bekerja di Sucofindo, sebuah perusahaan milik negara.

Pria Papua yang kuat ini tidak tertekan oleh sedikit kesulitan dalam hidupnya. Ia mencoba hidup mandiri, mulai dari mengemudi angkot hingga mendirikan bisnis sendiri. Pada titik tertinggi, Bahlil Lahadalia adalah seorang pengusaha yang sukses dan ia kemudian mendirikan tiga perusahaan bersama teman-temannya yaitu PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwijati Sukses.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement