Rebut 115 Emas, Indonesia Berjaya di Olimpiade Matematika 2024

Indonesia Juara di Olimpiade Matematika Singapura. (Foto: Okezone.com/Atase Pendidikan KBRI Singapura)

JAKARTA - Indonesia menjadi juara utama untuk babak bergengsi best of the best pada kompetisi olimpiade matematika bergengsi di Singapura (SIMOC) di Star Theatre. Lagu Indonesia Raya sontak bergema di Singapura.

Tempat kedua diduduki tim Malaysia dan tempat ketiga diraih Singapura. Indonesia mengirimkan 456 pelajar SD-hingga SMA untuk mengikuti acara tersebut.

Kontengen Indonesia adalah kontingan terbesar, disusul oleh Meksiko yang mengirimkan lebih dari tiga ratus pelajar. Pada ajang ini, Indonesia berhasil merebut 115 medali emas dan tujuh overall champion.

Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) adalah kompetisi tahunan bergengsi yang mempertemukan para penggemar matematika muda dari seluruh dunia. Dengan tujuan utama untuk membina dan mempromosikan bakat matematika, SIMOC berfungsi sebagai platform global bagi siswa untuk memamerkan keterampilan mereka dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya dalam semangat kompetisi yang bersahabat.

”SIMOC berbeda dari kompetisi matematika lainnya melalui struktur uniknya, yang terdiri dari tiga babak: Kompetisi Individu, Kompetisi Tim, dan Tantangan Math Warriors,” jelas Pendiri Sekaligus Ketua Panitia SIMOC, Henry Ong, Minggu (28/7/2024).

Format ini mendorong peserta untuk unggul dalam pemecahan masalah secara individu sekaligus mendorong kolaborasi dan kerja sama tim di antara para kontestan.

”SIMOC adalah salah satu ajang kompetisi matematika bergengsi di Singapura yang selalu diikuti oleh Indonesia,” ujar Country Representative Indonesia yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia, Indra Santosa.

Pelajar ini dari beragam daerah Indonesia yang berlaga dengan para pelajar dari 42 negara dengan total peserta dua ribu pelajar yangberlaga selama empat hari.

Sebelum mengikuti SIMOC, siswa harus melalui proses kualifikasi terlebih dahulu di negara masing masing. Untuk mengikuti SIMOC, siswa minimal harus mendapatkan Bronze ke atas pada kualifikasi kompetisi di level nasional atau regional.

Enam pelajar Indonesia mendapatkan kesempatan berlaga pada babak utama langsung dengan beasiswa dari SIMOC. Tujuh pelajar Indonesia juga menjadi overall champion pada kategori-kategori utama, sehiongga tampak dominan di panggung utama.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Singapura, Suryo Pratomo menyatakan rasa bangganya saat ikut serta mengalungkan medali kepada para pelajar Indonesia yang berhasil meraih overall champion.