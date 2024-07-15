Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sepi Peminat di PPDB 2024, Sekolah Negeri Ini Tak Punya Murid Baru

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |12:17 WIB
Sepi Peminat di PPDB 2024, Sekolah Negeri Ini Tak Punya Murid Baru
Sekolah Negeri Ini Tak Punya Murid Baru (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Satu sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Malang dipastikan tidak menerima siswa baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Sekolah ini adalah SDN Jatimulyo 4 yang awalnya hanya mendapat satu orang siswa di Tahun Ajaran (TA) 2024-2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang Suwarjana mengatakan, dari satu siswa yang sempat mendaftar di SDN Jatimulyo 4, akhirnya pindah. Alhasil pada tahun ajaran 2024-2025, SDN Jatimulyo 4 tidak ada angkatan baru.

Kendati demikian, dia memastikan tidak akan menutup sekolah dasar negeri yang berada di Jalan Simbar Menjangan, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang.

"Apakah yang kurang itu besok tahun depan ditutup, tidak seperti itu, kami ada langkah-langkah, karena kan masih ada kelas di bawahnya yang kelas 2 sampai kelas 6 ya," ucap Suwarjana, ditemui usai peninjauan MPLS di SMPN 3, Kota Malang, Senin (15/7/2024).

Namun kata Suwarjana, proses itu belumlah final, sebab nanti jika ada siswa yang masuk di proses PPDB offline, baik di SDN Jatimulyo 4 dan SD negeri lain yang sempat kekurangan pagu siswa, boleh mendaftar.

Artinya beberapa sekolah yang sempat kekurangan siswa saat PPDB online, selama proses kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung pun tetap diperkenankan untuk menerima siswa baru.

"Kalau yang lain semuanya sudah terpenuhi, kan mestinya pagunya di angka 28-30 orang untuk SD itu, cuma mereka 20 atau 15 orang juga sudah dianggap bisa melakukan pembelajaran itu," katanya.

Dia yakin pagu siswa sejumlah SDN di Kota Malang akan terpenuhi. Sebab pagu siswa ini juga akan diisi oleh siswa-siswi dari luar Kota Malang, yang bisa mendaftarkan diri secara offline.

"Jangan khawatir dan saya yakin pasti penuh, karena apa banyak masyarakat yang luar kota juga belum dapat, yang kemarin secara online tidak bisa, apakah sekarang bisa daftar offline boleh, kalau memang pagunya belum terpenuhi di SD," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement