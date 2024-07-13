PPG 2024 Dimulai, Guru PAI Diyakini Bisa Bersaing dengan Google dan YouTube

JAKARTA - Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) 2024 resmi dimulai secara serentak, Jumat (12/7/2024). Pembukaan perkuliahan ini dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendis Kementerian Agama Abu Rokhmad di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat.

PPG PAI tahun ini diikuti sebanyak 13.409 guru yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Abu Rokhmad bersyukur PPG PAI tahun ini bisa kembali digelar dengan diikuti peserta yang jumlahnya mencapai ribuan guru.

Abu menilai, PPG menjadi media yang sangat efektif untuk memacu para guru agama di Indonesia agar memiliki kompetensi sekaligus daya inovasi tinggi. Apalagi pada PPG Tahun 2024 ini, selain digelar dengan rentang waktu empat bulan, panita nasional juga membuat sejumlah terobosan seperti menambah fitur baru pada learning management system (LMS) dengan komponen aplikasi plagiarism checker (turnitin). Hal ini dilakukan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas tinggi.

"PPG ini merupakan instrumen yang sangat penting, bukan sekadar soal sertifikatnya, namun lebih dari itu bagi bapak dan ibu guru ini sangatlah strategis karena bisa meningkat kompetensinya," jelasnya.

Abu menilai, tantangan yang dihadapi guru agama termasuk PAI saat ini tidaklah ringan. Sebab dampak dari perkembangan teknologi yang pesat, para siswa begitu mudah sekali mendapatkan pengetahuan yang diajarkan sangat profesional namun bukan berasal dari sosok guru. Pengetahuan itu antara lain didapat dari berbagai platform media sosial atau alat pencari yang begitu mudah diakses tanpa mengenal tempat, waktu dan kondisi.

"Harus disadari bahwa saat ini bapak dan ibu juga harus bersaing dengan guru yang profesional, meski tidak ikut PPG. Siapa dia? Yakni media sosia seperti YouTube dan juga Google. Mereka mengajarkan dengan setia dan menemani anak-anak kita. Ini harus disadari, tantangan ibu dan bapak sangat luar biasa," tandas guru besar UIN Walisongo Semarang ini.