Gandeng Griffith University dan Southern Cross University, BRIN Temukan Lukisan Gua Berusia 51.200 Tahun

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berhasil menemukan sebuah penemuan penting berupa lukisan gua cadas tertua yang berusia 51.200 tahun di Indonesia. Penemuan tersebut dilakukan oleh BRIN dengan menggandeng dua universitas internasional, yakni Southern Cross University (SCU) dan Griffith University.

Lukisan gua cadas tertua tersebut ditemukan di wilayah Leang Karampuang, Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan. Figur yang terdapat di dalam lukisan tersebut menyerupai tiga manusia yang digambarkan sedang berinteraksi dengan seekor hewan babi dan anoa.

Ketua Tim Penelitian dari BRIN, Adhi Agus Oktaviana menjelaskan bahwa usia lukisan gua cadas tersebut diketahui berusia 51.200 tahun. Penelitian usia lukisan dilakukan dengan menggunakan metode analisis LA-U-series.

“Penemuan lukisan Leang Karampaung yang telah berumur setidaknya 51.200 tahun yang lalu ini memiliki implikasi penting terkait pemahaman mengenai asal-usul seni paling awal,” jelasnya.

Metode analisis penelitian LA-U-series juga dikembangkan oleh seorang ahli arkeologi di GCSCR, Profesor Maxime Aubert dengan seorang ahli arkeogeokimia dari Geoarchaeology & Archaeometry Research Group (GARG) yang berasal dari SCU, Professor Renaud Joannes-Boyau.

“Teknik inovatif yang sedang dirintis ini memungkinkan kami untuk membuat “peta” lapisan kalsium karbonat secara rinci. Kemampuannya membuat kami dapat menentukan sekaligus menghindari area permukaan yang mengalami proses perubahan diagenesis secara alami. Konsekuensinya penentuan umur seni cadas menjadi lebih mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Professor Renaud Joannes-Boyau.