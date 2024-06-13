Mahasiswa S2 SPS Unhan Sosialisasi Bela Negara di SMAN 8 Jakarta

JAKARTA - Mahasiswa Magister (S2) Program Studi Strategi Perang Semesta (Prodi SPS) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMA Negeri 8 Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Selain mengenalkan kampus Unhan, kegiatan ini juga menyosialisasikan bela negara kepada para siswa.

PKM yang mengambil tema Merajut Cinta Tanah Air di Era Digital itu diikuti oleh 65 siswa yang merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMAN 8 Jakarta.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Prodi SPS Unhan Kolonel TNI Dr. Almuchalif Suryo, SIP, MA; perwakilan Unhan Kolonel TNI Dr Heru Prasetyo, SE, MM, CBV, CDMS; Kepala SMAN 8 Jakarta Drs. Mukhlis, MIKom; Wakil Kepala SMAN 8 Dr Gatot Handoko MPd, dan para mahasiswa S2 Prodi SPS Unhan.

Kegiatan yang digelar di Auditorium SMAN 8 Jakarta berlangsung sangat seru. Para siswa antusias mengikuti pemaparan mengenai program studi yang ada di Unhan, beasiswa, dan seleksi masuk universitas milik Kementerian Pertahanan tersebut. Para siswa juga semangat mengikuti tanya jawab tentang praktik bela negara dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Prodi SPS Unhan Kolonel TNI Almuchalif Suryo mengatakan, kegiatan yang digelar di SMAN 8 Jakarta merupakan program pengabdian masyarakat. Program ini bagian dari Tri Darma Pendidikan, yakni pengajaran pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

"Materi yang kita berikan adalah materi bela negara, harapannya, bela negara ini sudah kita sampaikan sejak awal kepada genarasi-generasi yang dapat membawa menuju Indonesia Emas 2045," kata Suryo usai kegiatan PKM di SMAN 8 Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Ketua Pelaksana PKM Prodi SPS Unhan, Imelda Berwanty Purba menyampaikan terima kasih karena telah diterima dengan baik oleh siswa maupun pimpinan SMAN 8 Jakarta. Ia senang melihat antusiasme para siswa dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan.

"Senang sekali antusiasme dari adik-adik dalam menjawab pertanyaan atau pun bertanya, dan pokoknya tadi pembelajaran tadi bener-bener menyenangkan dan hidup dan mereka tertarik juga untuk bisa mengikut seleksi di S1-nya Unhan," katanya.

Ia berharap melalui kegiatan PKM ini para siswa SMAN 8 Jakarta lebih memahami lagi dan lebih memiliki rasa cinta Tanah Air. "Mereka menjadi tahu bahwa (cinta tanah air) itu bisa diaplikasikan, tidak hanya lewat perang atau pakai senjata, tapi juga dengan otak, dengan prestasi, dengan kepedulian dengan isu-isu sosial yang ada," ujarnya.

Kepala SMAN 8 Jakarta Dr Mukhlis juga mengapresiasi Prodi SPS Unhan yang telah memilih sekolahnya menjadi lokasi PKM. Sebagai salah satu sekolah terbaik di DKI Jakarta, bahkan Indonesia, SMAN 8 Jakarta memiliki putra-putri terbaik yang bisa melanjutkan kepemimpinan di masa depan.

"Sebagai contoh saat ini Wamenhan (Letjen (Purn) Muhammad Herindra) adalah alumni SMA 8. Nah kami ingin juga nanti anak-anak yang kita didik di zaman ini bisa mengikuti jejak daripada Pak Wamenhan," katanya.