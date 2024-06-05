UI Melejit ke Posisi 206 Kampus Terbaik Dunia versi QS WUR 2025

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) memantapkan posisi sebagai kampus terbaik di Indonesia. Peringkat global UI melejit dari 237 pada tahun sebelumnya menjadi 206 atau peringkat 8 di Asia Tenggara, berdasarkan data Quacquarelli Symonds (QS) pada QS World University Rankings (QS WUR) 2025.

“UI mengalami kenaikan peringkat pada QS World University Rankings selama empat tahun terakhir. Tahun 2022 hingga 2025, UI mengalami kenaikan peringkat berurut-turut, yakni 290, 248, 237, hingga 206. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika UI yang telah berjuang hingga kita berada di posisi ini,” ujar Rektor UI Ari Kuncoro, Rabu (5/6/2024).

BACA JUGA: Universitas Gunadarma Bangun Kampus di IKN Senilai Rp75 Miliar

Seperti tahun sebelumnya, QS menetapkan sembilan indikator pada pemeringkatan ini yang meliputi Academic Reputation, Citations per Faculty, Employer Reputation, Faculty Student Ratio, International Faculty, International Students, Employment Outcomes, International Research Network, dan Sustainability. Dari keseluruhannya, UI mengalami kenaikan untuk empat indikator, yakni Employer Reputation, Academic Reputation, International Faculty, dan Faculty Student Ratio. Adapun skor UI untuk Employer Reputation, Employment Outcomes, dan International Students menduduki peringkat 1 di Indonesia.

UI mengalami peningkatan skor pada Academic Reputation dan Employer Reputation—dengan kenaikan berturut-turut 50,5 menjadi 53,8 dan 73 menjadi 79,2. Hal tersebut menandai peningkatan persepsi global terhadap UI dan pengakuan yang lebih luas terhadap kualitas lulusannya. Sementara itu, kenaikan signifikan UI pada skor International Faculty—dari 75,8 menjadi 88,3—merefleksikan kemajuan UI dalam globalisasi tenaga pengajar; sedangkan peningkatan skor pada Faculty Student Ratio—dari 50,4 menjadi 55,7—merepresentasikan komitmen UI terhadap pengajaran yang lebih interaktif terhadap mahasiswa.

Kepala Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi (TREM), Vishnu Juwono, hadir mewakili UI pada acara QS EduData Summit 2024 dan mempresentasikan materi berjudul “Addressing Higher Education Challenges in Southeast Asia Amidst the Artificial Intelligence Era and the Urgency of Digital Transformation”. Dalam keterangannya, ia mengatakan,

“Pencapaian UI di QS WUR 2025 adalah momen bersejarah karena ini merupakan pencapaian ranking tertinggi sejak 15 tahun lalu berhasil meraih posisi 210 besar dunia. Semoga UI ke depannya bisa meraih posisi 200 perguruan tinggi terbaik dunia versi QS WUR," ujarnya.