Tuai Kontroversi, Kemendikbudristek Resmi Cabut Buku Panduan Sastra dari Peredaran

JAKARTA - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo menyatakan pihaknya telah menarik panduan penggunaan rekomendasi buku sastra usai menuai kontoversi oleh sejumlah masyarakat.

"Jadi ini sedang berproses kita mencabut buku panduannya. sebenarnya buku panduan itu sudah kita tarik tanggal 22 Mei kemarin, sebelum muncul di publik,"kata Anindito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/5/2024).

"Kalau ada yang punya versi digitalnya, jangan digunakan. Itu sudah kita revisi, sudah kita cabut. Jangan ikut menyebarkan. Itu sudah kita revisi," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra dibuat sebagai alat bantu untuk mendorong guru supaya ingin menggunakan karya sastra di kelasnya. Karya sastra mana nih yang cocok untuk SD, untuk SMP, untuk SMA.

"Jadi ini sifatnya tidak wajib ini sifatnya adalah alat bantu. Program ini itu ingin memperkenalkan karya sastra pada anak-anak kita," katanya.