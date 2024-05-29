6 Orang Mendaftar Sebagai Bakal Calon Rektor UNS, Ini Daftarnya

JAKARTA - Sebanyak enam orang mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor UNS untuk periode 2024-2029. Ke-6 pendaftar Bakal Calon Rektor UNS tersebut yaitu Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. dari Fakultas Hukum (FH); Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. dari Fakultas Kedokteran (FK); Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si. dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Lalu ada Prof. Dr. Ir. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T. dari Fakultas Teknik (FT); Prof. Dr.E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA. dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Prof. Dr. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D. dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI).

Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) UNS, Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum mengatakan, pendaftaran Bakal Calon Rektor UNS dibuka sejak tanggal 2 hingga 28 Mei 2024 kemarin.

“Sejak hari pertama dibuka hingga ditutup pada Selasa (28/5/2024) pukul 15.00 WIB, jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor UNS periode 2024-2029 sebanyak 6 orang. Sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) No. 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemilihan Rektor UNS, PPR tidak melakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Rektor karena telah memenuhi jumlah pendaftar minimal 5 sesuai dengan ketentuan,” terang Prof. Jamin dalam keterangannya, Rabu(29/5/2024).

Selanjutnya PPR UNS, akan melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual persyaratan Bakal Calon Rektor pada tanggal 12-23 Juni 2024. Daftar Bakal Calon Rektor yang lolos verifikasi akan ditetapkan oleh MWA UNS pada tanggal 25 Juni 2024.