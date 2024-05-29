Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tim Bengawan UNS Kenalkan Kendaraan Hemat Energi Nirankara 2.0

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |08:57 WIB
Tim Bengawan UNS Kenalkan Kendaraan Hemat Energi Nirankara 2.0
UNS Kenalkan Kendaraan Hemat Energi. (Foto: Okezone.com/UNS)
JAKARTA - Bengawan Team Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar official launch memperkenalkan prototipe kendaraan hemat energi. Karya ini dibuat mahasiswa Nirankara 2.0.

Turut hadir Walikota Surakarta yang diwakili oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surakarta, Agung Riyadi. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS Ahmad Yunus, Dosen Pembina Bengawan Team Eng Syamsul Hadi serta beberapa perwakilan pihak sponsor proyek Nirankara 2.0.

Dalam sambutannya, Eng Syamsul Hadi menyampaikan kebanggaan terhadap Tim Bengawan yang selalu meraih prestasi dan melakukan upgrade pada kendaraan hemat energinya. Beliau juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak rektorat dan Pemerintah Kota Surakarta yang telah mendukung kegiatan tim.

“Setiap tahun, Tim Bengawan berhasil menorehkan karya-karya baru, mengikuti perkembangan zaman,” ujar Prof. Syamsul, Rabu (29/5/2024).

“Semoga apa yang diinisiasi adik-adik ini, dan juga karya spektakuler tahun ini yang didukung penuh oleh rektorat itu, bisa menghasilkan sebaik-baiknya untuk UNS tercinta ini,” tambah Prof. Syamsul.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Ahmad Yunus juga merasa bangga dengan kemajuan inovasi dari Tim Bengawan UNS dan mendoakan keberhasilan dalam kompetisi di Sirkuit Mandalika nanti.

"Mudah-mudahan Tim Bengawan sukses di perlombaan Sirkuit Mandalika dan meraih penghargaan lagi," tutur Prof. Yunus pada akhir sambutannya.

Prototipe kendaraan hemat energi Nirankara 2.0 merupakan kendaraan hemat energi beroda tiga penyempurna generasi sebelumnya, yaitu Nirankara 1.0. Pada model terbaru ini, tim berhasil mengurangi berat kendaraan hingga 15 kilogram. Jarak tempuh kendaraan juga mencapai 766 kilometer per liter.

“Mobil ini bernama, Nirankara 2.0. Mobil ini memiliki bobot yang lebih ringan daripada model sebelumnya. Sebelumnya Nirankara 1.0 memiliki berat 60 kilogram dan model terbaru kali ini hanya seberat 45 kilogram belum termasuk bobot driver,” jelas General Manager Bengawan Team UNS 2024, Adam Sulthoni Wibowo.

Halaman:
1 2
