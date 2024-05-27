2 Prodi Baru Sarjana Terapan di UNS Diperkenalkan

JAKARTA - Unit Pelaksana Teknik (UPT) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan bincang dan sapa terkait Kenal Prodi Baru Sarjana Terapan UNS. Bincang dan sapa ini disiarkan secara langsung melalui Instagram @spmbuns pada Jumat (24/5/2024) kemarin.

Dalam kegiatan tersebut UPT SPMB memberikan gambaran umum dan informasi mengenai Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur dan D4 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Acara ini sekaligus menjadi langkah pengenalan kedua Prodi baru sejalan dengan timeline penerimaan mahasiswa baru tahun 2024.

Kegiatan tersebut dipandu oleh Azriela Kesia Agusta Putri yang merupakan Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis SV 2022 dan diisi langsung oleh Kepala Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur, Hammar Ilham Akbar, serta Kepala Prodi D4 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Kristina Indah.

Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur

Kepala Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur, Hammar Ilham Akbar, menjelaskan bahwa pembukaan Prodi baru ini bertujuan untuk meng-upgrade kurikulum guna mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Dengan Prodi ini, mahasiswa akan dibekali kompetensi yang lebih lengkap di bidang teknologi manufaktur.