HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UNS dan Tim Raih 4 Penghargaan di Ajang Global Youth Innovation Summit

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |17:23 WIB
Mahasiswa UNS dan Tim Raih 4 Penghargaan di Ajang Global Youth Innovation Summit
Universitas Sebelas Maret Raih 4 Penghargaan (Foto: Okezone)
JAKARTA – Mahasiswa Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bersama tim berhasil meraih 4 penghargaan di ajang Global Youth Innovation Summit (GYIS) tahun 2024.

Mahasiswa tersebut adalah Izzatunisa Anandari Santosa yang menjadi delegasi mewakili UNS dalam GYIS. GYIS digelar di Singapura dan Malaysia pada 22 hingga 25 April 2024 kemarin.

Izzatunisa Anandari Santosa atau yang akrab disapa Izza mengatakan, GYIS merupakan program yang berfokus dalam mendorong generasi muda untuk mewujudkan SDGs melalui cultural and educational exchange yang sekaligus memfasilitasi para delegasi untuk berkompetisi dalam SDGs Project Presentation.

Dalam kompetisi ini, delegasi dibagi menjadi sejumlah kelompok untuk berlomba-lomba menciptakan dan atau mengembangkan project yang dapat menjadi jawaban atas masalah yang berkaitan dengan poin SDGs.

Izza bersama anggota kelompoknya menjunjung tinggi perwujudan dari poin SDGs nomor 4 dan 10, quality education dan reduce inequalities (pendidikan berkualitas dan mengurangi kesenjangan), dengan menyoroti masalah tingginya angka putus sekolah di Sulawesi Barat yang disebabkan oleh economic hardships (kesulitan ekonomi) dan high cost of education (biaya pendidikan yang tinggi).

