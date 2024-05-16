JAKARTA - Mahasiswa Program Studi (Prodi) Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil meraih juara 2 dalam kompetisi National Tender Competition (NTC) pada CENS UI, di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI). Kompetisi ini berlangsung pada tanggal 24 hingga 27 April 2024.
Dalam kompetisi ini mendorong para kontestan meningkatkan wawasan dan kreativitas mereka dalam penerapan metode konstruksi yang berfokus pada keberlanjutan. Hal ini merupakan salah satu elemen utama dari green building. Bangunan yang ditenderkan oleh Tim Semar Jaya adalah sebuah mall di Bali.
NTC ini terdiri dari dua kategori perlombaan, yakni Innovative Essay Competition (IEC) dan National Tender Competition (NTC) dengan total 10 tim finalis yang terdiri dari 5 tim untuk IEC dan 5 tim untuk NTC.
Tim Semar Jaya mewakili UNS yang masuk menjadi finalis pada kategori NTC merupakan mahasiswa Prodi Teknik Sipil angkatan 2021. Mahasiswa tersebut diantaranya Ilham Muchron Dharma Prakosa, I Gede Laksmana Anindya utra dan Huda Fadliawan Al Muhdi.