UNS Adakan Orientasi untuk Mahasiswa Internasional Periode Agustus 2024

JAKARTA – UPT Kerjasama dan Layanan Internasional (KLI) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan program orientasi bagi 20 mahasiswa internasional baru. Para mahasiswa internasional tersebut akan memulai studinya pada bulan Agustus tahun 2024.

Orientasi ini berlangsung selama dua hari yaitu mulai tanggal 13 hingga 14 Mei 2024. Kepala UPT KLI UNS, Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I., Ph.D. mengatakan, program orientasi untuk mahasiswa asing ini bertujuan untuk memberikan informasi penting dan pengalaman budaya untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan dan studi di UNS.

Hari pertama orientasi yaitu 13 Mei 2024, dengan mengambil lokasi di Ruang Seminar UPT Perpustakaan UNS, mahasiswa internasional baru difokuskan pada aspek-aspek penting seperti peraturan imigrasi, pedoman akademik, dan penyesuaian budaya. Melalui sesi interaktif dan presentasi informatif, para mahasiswa diperkenalkan dengan hukum imigrasi, peraturan akademik, dan pentingnya adaptasi budaya untuk mendapatkan pengalaman terbaik selama belajar di UNS.

“Bagian ini bertujuan untuk mempersiapkan para mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi kegiatan akademik dan budaya di lingkungan baru mereka,” terang Rino, Kamis (16/5/2024).

Pada hari kedua 14 Mei 2024, mahasiswa internasional baru diajak untuk berkeliling Kota Solo serta mengunjungi tempat-tempat menarik seperti Pasar Gede. Ini dilakukan untuk mengenalkan mahasiswa internasional baru kepada sejarah dan warisan budaya Kota Solo.