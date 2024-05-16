Panitia SNPMB Pusat Pantau Penyelenggaraan UTBK SNBT di UNS

JAKARTA - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Pusat melakukan Monev Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK SNBT) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Tim Monev Panitia SNPMB Pusat yang datang ke UNS diwakili oleh Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T.

Kedatangan Wakil Tim Monev Panitia SNPMB Pusat disambut oleh Plt. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.; Kepala UPT TIK UNS, Prof. Drs. Bambang Harjito, M.App.Sc., Ph.D.; Koordinator Bidang Program Sarjana UPT SPMB UNS, Ir. Widiyanto, S.P., M.Si., Ph.D. dan segenap panitia UTBK- SNBT UNS.

Monev dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan hari pertama UTBK SNBT gelombang 2 di UNS. Setelah berkumpul di Gedung dr. Prakosa UNS, Tim Monev Pelaksanaan UTBK SNBT 2024 melakukan monev pertama di Gedung UPT TIK UNS. Setelah itu, tim melakukan Monev ke Fakultas Kedokteran (FK), lalu ke Fakultas Teknik (FT) dan dilanjutkan ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNS.

Sesampai di lokasi, Tim Monev melakukan kunjungan ke ruangan tempat dilaksanakan UTBK. Selain itu, Tim Monev juga memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik supaya tidak menghambat jalannya ujian. Dalam kesempatan tersebut, Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T. langsung mendatangi sejumlah ruang ujian guna melihat dan memastikan pelaksanaan UTBK SNBT 2024 di UNS.

Di setiap lokasi ujian, Tim Monev memeriksa ketersediaan pasokan listrik dan akses internet, tanda penunjuk arah menuju ruang ujian, serta melihat kondisi komputer yang digunakan oleh peserta ujian. Hal lain yang menjadi perhatian bagi Tim Monev adalah situasi dan kondisi ruang server, kelengkapan di ruangan ujian, serta alur peserta masuk ruangan, mulai dari proses pemeriksaan identitas, pemindai menggunakan pendeteksi logam (metal detector), tempat penyimpanan tas, hingga peserta masuk ke tempat duduk masing-masing di ruang ujian.

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi tes dan memastikan pelaksanaan UTBK SNBT 2024 di UNS berjalan baik sebagaimana mestinya, Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T. memberikan apresiasi kepada UNS.

“Pelaksanaan UTBK SNBT 2024 di UNS sudah sangat bagus. Sejak hari pertama gelombang 1 yaitu 30 April 2024 hingga sekarang memasuki gelombang 2, pelaksanaan UTBK SNBT 2024 di UNS tidak mengalami masalah,” terang Supriatna di sela-sela melaksanakan Monev di UNS, Kamis (16/5/2024).