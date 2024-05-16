Kampus UNS di Kebumen Bakal Dikembangkan, Ini Bocorannya

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen yang dipimpin Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto berkunjung ke Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Bupati Kebumen disambut langsung Plt Rektor UNS, Chatarina Muliana, Plt. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) UNS, Muhtar, Plt. Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Kuncoro Diharjo, di Ruang Sidang Rektor Gedung dr Prakosa UNS, Kamis (16/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, melaksanakan rapat pembahasan pengembangan kampus UNS di Kabupaten Kebumen. Pembahasan ini meliputi progres pentahapan perencanaan pengembangan kampus UNS pada lahan bekas Rumah Sakit Kebumen.

BACA JUGA: Tim Semar Jaya FT UNS Raih Juara 2 di National Tender Competition

“Kedatangan kami ke UNS ini untuk membahas pengembangan kampus UNS di Kebumen. Kerja sama ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab Kebumen dalam mengembangkan fasilitas pendidikan UNS di Kebumen,” terang Arif Sugiyanto.

BACA JUGA: UNS Adakan Orientasi untuk Mahasiswa Internasional Periode Agustus 2024

Pemkab Kebumen sangat mendukung terkait dengan pembukaan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) yang akan dilakukan oleh UNS di Kabupaten Kebumen. “Semoga gagasan ini bisa segera terealisasi. Semoga prosesnya nanti berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, kami sangat senang bisa langsung bertemu dengan Plt. Rektor UNS bersama dengan Plt. Wakil Rektor UNS untuk melakukan komunikasi terkait penguatan kerja sama antara Pemkab Kebumen dengan UNS,” imbuhnya.