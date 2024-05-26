Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Lucu tapi Mematikan, Ini Ulat Gondrong asal Amerika

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |21:40 WIB
Lucu tapi Mematikan, Ini Ulat Gondrong asal Amerika
Ulat Mematikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Megalopyge Opercularis atau nama latin dari ulat kucing. Serangga kecil berbulu ini sepintas terlihat halus seperti bulu kucing namun kenyataannya sangat beracun dan berbahaya.

Ulat ini biasa banyak ditemukan di kawasan Amerika Serikat atau lebih tepatnya di Texas. Populasi ulat ini meningkat pesat hingga mencapai 7 ribu persen selama tiga tahun terakhir dan menjadi keresahan warga sekitar.

Sekujur tubuh dari ulat ini ditutupi oleh bulu-bulu yang terlihat halus layaknya bulu kucing pada umumnya. Namun, di bawah bulu-bulunya tersimpan duri tajam yang mengandung racun di setiap helainya.

Jika bulu dari ulat ini menyentuh kulit manusia maka akan menimbulkan rasa sakit seperti terbakar dan bengkak. Bahkan lebih parahnya lagi sengatan dari ulat ini bisa menimbulkan masalah pada pernapasan dan penglihatan serta kulit melepuh yang akan berbekas hingga berhari-hari.

Karena itu, masyarakat Amerika Serikat menganggap ulat kucing sebagai salah satu serangga yang paling mematikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement