Lucu tapi Mematikan, Ini Ulat Gondrong asal Amerika

JAKARTA - Megalopyge Opercularis atau nama latin dari ulat kucing. Serangga kecil berbulu ini sepintas terlihat halus seperti bulu kucing namun kenyataannya sangat beracun dan berbahaya.

Ulat ini biasa banyak ditemukan di kawasan Amerika Serikat atau lebih tepatnya di Texas. Populasi ulat ini meningkat pesat hingga mencapai 7 ribu persen selama tiga tahun terakhir dan menjadi keresahan warga sekitar.

Sekujur tubuh dari ulat ini ditutupi oleh bulu-bulu yang terlihat halus layaknya bulu kucing pada umumnya. Namun, di bawah bulu-bulunya tersimpan duri tajam yang mengandung racun di setiap helainya.

Jika bulu dari ulat ini menyentuh kulit manusia maka akan menimbulkan rasa sakit seperti terbakar dan bengkak. Bahkan lebih parahnya lagi sengatan dari ulat ini bisa menimbulkan masalah pada pernapasan dan penglihatan serta kulit melepuh yang akan berbekas hingga berhari-hari.

Karena itu, masyarakat Amerika Serikat menganggap ulat kucing sebagai salah satu serangga yang paling mematikan.