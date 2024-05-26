Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Anak SD Singapura Tak Bisa Hitung Uang Tunai

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |20:50 WIB
Viral! Anak SD Singapura Tak Bisa Hitung Uang Tunai
Sekolah SD Singapura Tak Kenal Uang Tunai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Singapura dihebohkan dengan suatu fenomena anak SD yang tidak bisa menghitung uang tunai. Hal tersebut dipicu oleh penerapan teknologi yang semakin canggih, dimana metode pembayaran cashless digunakan dimana saja.

Melansir situs ricemedia, Minggu (26/5/2024), Pedagang kantin sekolah Singapura mengatakan ketika akan membayar makanan yang mereka beli, anak SD akan menyerahkan dompet mereka ke pedagang kantin untuk mengambil sejumlah uang yang dibutuhkannya, kemudian pedagang kantin akan menaruh kembalian di dompet anak tersebut.

“Tidak jarang murid-murid kelas satu sekolah dasar memberikan seluruh isi dompetnya kepada kami dan mengharapkan kami untuk mengeluarkan uangnya sendiri,” kata Mui seorang penjual kantin sekolah di daerah Barat.

Kasus yang sama juga disampaikan oleh Wei seorang penjual makanan di sebuah sekolah di Timur Laut. Murid-muridnya sering membayar dengan uang kertas, bukan dengan uang logam. Hal tersebut dilakukan anak-anak karena mereka tidak bisa menghitung uang logam.

“Dengan satu lembar uang kertas sudah cukup untuk membayar makanan mereka, dan anak-anak percaya bahwa ia akan memberikan kembalian yang sesuai. Para siswa tidak mau repot-repot menghitung berapa jumlah yang mereka terima, dan di situlah letak masalahnya,” sambung Wei.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement