Kenalan dengan Jose Nerotou, Anak SD Papua Jadi Dosen di Universitas

JAKARTA – Dunia pendidikan digemparkan salah seorang siswa SD menjadi dosen mata kuliah kalkulus di Universitas Cenderawasih.

Jose Nerotou, seorang siswa yang duduk di kelas 6 SD asal Papua kini tengah menjadi buah bibir hangat warganet. Diketahui sebelumnya bahwa Jose merupakan salah satu murid dari seorang ahli fisika legendaris yang mengabdi di Papua, Profesor Yohanes Surya.

Nama Jose melambung di media sosial usai seorang pengguna TikTok mengunggah sebuah video dimana menampakan Jose mengenakan seragam SD tengah mengajar materi kalkulus di salah satu kelas yang ada di Universitas Cenderawasih.

Di beberapa jeda video menunjukkan Jose melakukan sesi diskusi dengan mahasiswa di kelas tersebut terkait materi.

Para dosen dan mahasiswa mengapresiasi kemampuan Jose dalam mengemas materi mata kuliah tersebut yang terbilang sulit dengan caranya yang mudah dimengerti oleh mahasiswa disana.