Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenalan dengan Jose Nerotou, Anak SD Papua Jadi Dosen di Universitas

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |14:53 WIB
Kenalan dengan Jose Nerotou, Anak SD Papua Jadi Dosen di Universitas
Siswa SD Jadi Doses Mata Kuliah Kalkulus. (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar x)
A
A
A

JAKARTA – Dunia pendidikan digemparkan salah seorang siswa SD menjadi dosen mata kuliah kalkulus di Universitas Cenderawasih.

Jose Nerotou, seorang siswa yang duduk di kelas 6 SD asal Papua kini tengah menjadi buah bibir hangat warganet. Diketahui sebelumnya bahwa Jose merupakan salah satu murid dari seorang ahli fisika legendaris yang mengabdi di Papua, Profesor Yohanes Surya.

Nama Jose melambung di media sosial usai seorang pengguna TikTok mengunggah sebuah video dimana menampakan Jose mengenakan seragam SD tengah mengajar materi kalkulus di salah satu kelas yang ada di Universitas Cenderawasih.

Di beberapa jeda video menunjukkan Jose melakukan sesi diskusi dengan mahasiswa di kelas tersebut terkait materi.

Para dosen dan mahasiswa mengapresiasi kemampuan Jose dalam mengemas materi mata kuliah tersebut yang terbilang sulit dengan caranya yang mudah dimengerti oleh mahasiswa disana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement