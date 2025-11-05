Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Menkeu Purbaya Dicegat Anak SMA Usai Acara, Cuma Mau Tanya Hal Ini

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |12:07 WIB
Viral Menkeu Purbaya Dicegat Anak SMA Usai Acara, Cuma Mau Tanya Hal Ini
Protes Enggak Dikasih Mic, Menkeu Purbaya Dicegat Anak SMA Cuma Mau Tanya Hal Ini
JAKARTA – Antusiasme siswa SMA sangat tinggi saat bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah acara. Namun sayang, saat sesi tanya jawab, seorang siswa tidak mendapat kesempatan untuk berbicara.

Usai acara, Menkeu dicegat oleh siswa tersebut yang penasaran ingin tetap bisa bertanya langsung kepada sang menteri. Berikut percakapan lucu antara Menkeu dan siswa SMA itu.

“Bapak-bapak ke sini dulu, Pak. Pak, saya mau tanya. Saya tadi sudah tunjuk tangan tapi enggak dikasih naik, enggak ditunjuk, Pak. Boleh enggak saya nanya?” ujar siswa itu, seperti dikutip dari akun @zainaldyahmad, yang viral di media sosial, Rabu (5/11/2025).

“Boleh,” jawab Menkeu sambil tertawa.

“Pak, nama saya Zain Aldy, saya masih SMA. Saya lagi freelance. Nah, gimana nih, Pak, cara memanage uang buat anak SMA yang baik dan benar, supaya enggak boros, Pak,” ujarnya penuh semangat.

