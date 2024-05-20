Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kemendikbudristek Resmi Masukkan Sastra ke Kurikulum

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |19:17 WIB
Kemendikbudristek Resmi Masukkan Sastra ke Kurikulum
Sastra resmi masuk dalam kurikulum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kemendikbudristek resmi memasukkan sastra dalam kurikulum. Merdeka Belajar ingin mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila.

BSKAP Kemendikbudristek meluncurkan program "Sastra Masuk Kurikulum" sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Peluncuran Sastra Masuk Kurikulum dimaksudkan untuk memanfaatkan karya sastra dalam implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan minat baca, menumbuhkan empati, dan mengasah kreativitas serta nalar kritis murid.

Kurikulum Merdeka adalah salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan dan mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menumbuhkan literasi membaca dan karakter murid.

Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Pendidikan Anindito Aditomo mengatakan bahwa program ini bukan merupakan program baru. Program ini juga membantu para guru untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka.

“Program ini bukan merupakan program baru. program ini juga membantu para guru untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka sering dikomunikasikan kurikulum merdeka salah satu tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kemampuan literasi. Tujuan ini bisa dicapai kalau anak anak kita terpapar pada buku-buku yang bagus,” ucapnya, Senin (20/5/2024).

Karya sastra bisa membuat pembaca menyelami apa yang dirasakan dan dipikirkan para tokoh dalam cerita, sehingga dapat menjadi media belajar yang sangat berharga. Sastra masuk kurikulum dan pembelajaran di sekolah merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement