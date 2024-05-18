Guru PAI Didorong Miliki Cara Tepat Ajar 43 Juta Siswa di Indonesia

BOGOR - Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki tanggung jawab penting, yaitu memberikan pemahaman agama kepada 43 juta siswa muslim di Indonesia.

Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Abdul Rochman meminta para guru PAI punya metode ajar agama yang tepat di sekolah, meski jam pelajaran yang tersedia sangat singkat.

"Guru Pendidikan Agama Islam ini menjadi sangat penting. Sebab, (pemahaman) 43 juta anak muslim Indonesia ini ada di pundak dan menjadi tanggung jawab dari bapak ibu sekalian," ujar Abdul Rochman dalam acara Pembinaan dan Pembekalan Mutu SDM Moderasi Beragama Pada PAI di Kabupaten Bogor, Sabtu (18/5/2024).

Gus Adung, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa guru PAI harus punya target tentang pelajaran-pelajaran agama yang hanya 2 jam dalam 1 minggu di sekolah umum. "Dengan 2 jam seminggu itu, kita juga harus memikirkan apa yang kita ajarkan kepada siswa. Yang lainnya bobotnya bisa dikurangi dari itu, tapi bukan berarti lainnya tidak penting. Minimal salatnya itu benar. Berarti wudhu, salat, doa atau wiridan setelah salat," ujarnya.

Gus Adung juga menekankan pentingnya kemampuan membaca Al-Qur'an. Keluar dari SD, SMP, SMA, kata dia, para siswa minimal harus bisa baca Al-Qur'an. Guru PAI harus bisa mencari metode yang paling cepat.

Selain itu, dia menggambarkan bahwa buku agama bisa diringkas dan dibuat agar siswa bisa mempelajari agama dengan mudah dan lebih simpel, seperti tentang rukun Islam, fiqihnya salat dan haji.

"Dibuat tabel-tabel misalnya. Itu dibuat yang simpel sehingga orang itu bisa memahami agama dengan cara yang lebih mudah. Selebihnya adalah penekanan ketauhidannya, dan terutama akhlaknya itu. Dan itu harus dibentuk melalui keteladanan," katanya.