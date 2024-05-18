Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Guru besar Fakultas Hukum Untar Raih Penghargaan Ace Of Change Education

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |09:42 WIB
Guru besar Fakultas Hukum Untar Raih Penghargaan Ace Of Change Education
Guru Besar Fakulatas Hukum Untar raih penghargaan (Foto: Untar)
A
A
A

JAKARTA - Guru besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Prof DR Ariawan Gunadi, S.H, M.H meraih penghargaan. Ariawan mendapat pernghargaan sebagai Ace Of Change In Edutation 2024 dari Matalokal Fest Tribunews Network.

Pemberian penghargaan atau award ini dilakukan karena Prof Ariawan Gunadi dianggap berhasil dan berprestasi melakukan perubahan dan memajukan dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Ketua Dewan Juri Matalokal Fest Tribunews2024, Lembu Wiworo Jati mengatakan pemberikan penghargaan diberikan kepada Prof DR. Ariawan karena dinilai berhasil mengembangkan dunia pendidikan khususnya dunia perguruan tinggi dengan penuh inovasi dan yang bersangkutan sangat concern sebagai peneliti dan dosen.

“Kami kira Prof Ariawaan sangat cocok mendapat penghargaan sebagai agen perubahan di dunia pendidikan,” demikian Lembu, Sabtu (18/5/2024).

Seperti diketahui Prof Ariawan Gunadi merupakan Pemecah rekor MURI Guru besar termuda di bidang hukum bisnis dan Perdagangan Internasional. Usai mendapat penghargaan, Prof Ariawan Gunadi yang juga pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional ini mengaku bersyukur dan berterimakasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

“ini adalah salah satu bukti bahwa kami dan Yayasan Tarumanagara sangat peduli dan concern terhadap dunia pendidikan di tanah air,” kata Ariawan.

