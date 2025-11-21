Jelang Hari Guru Viral Aksi Murid-Murid Kasih Hadiah Rp6.500, Siswa : Ibu Baik, Kita Balas Bu

Jelang Hari Guru Viral Aksi Murid-Murid Kasih Hadiah Rp6.500, Siswa : Ibu Baik, Kita Balas Bu. (Foto: nurhayati_cbs13)

JAKARTA – Menjelang Hari Guru, video aksi balas budi seorang murid mencuri perhatian warganet. Ryuzi dan kawan-kawan melakukan aksi solidaritas kolekan untuk Bu Nur, sang guru yang mereka sayangi.

Di mata para murid, Bu Nur dikenal sebagai guru yang baik, tidak pelit, dan bahkan pernah membelikan mereka mainan.

Meski sempat menolak, Ryuzi bersikeras agar Bu Nur menerima hasil kolekan sebesar Rp6.500.

“Enggak apa-apa, Bu. Semua sudah niat ngasih buat Ibu. Soalnya Ibu pernah kasih kita duit, kita bales, Bu. Pernah kasih mobil-mobilan juga,” ujar Ryuzi.

Akhirnya, Bu Nur menerima pemberian murid-murid itu.

“Terima kasih ya. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak untuk Ryuzi dan teman-teman, dan semoga kalian sehat,” ucapnya.

Aksi tersebut menjadi viral bukan karena nominalnya, melainkan karena ketulusan para bocil.

Bu Nur mengabadikan momen itu dengan sebuah postingan dan doa, dalam akun miliknya nurhayati_cbs13.