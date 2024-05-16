Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

30 Contoh Soal UTBK SNBT 2024 Materi TPS Serta Jawabannya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |08:15 WIB
30 Contoh Soal UTBK SNBT 2024 Materi TPS Serta Jawabannya
30 Contoh Soal UTBK SNBT 2024 Materi TPS Serta Jawabannya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – 30 contoh soal UTBK SNBT 2024 materi TPS serta jawabannya. Para calon mahasiswa berlatih menggunakan soal berikut demi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.

Dalam hal ini UTBK SNBT 2024 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun ajaran 2021, 2022, dan 2023 dari pendidikan menengah SMA/K dan sederajat serta lulusan paket C.

Saat ini UTBK SNBT gelombang 2 sudah dimulai sejak 14 Mei hingga 20 Mei 2024

Dalam tes UTBK SNBT 2024, ada materi soal yang harus dikerjakan, salah satunya Tes Potensi Skolastik (TPS).

TPS bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di perguruan tinggi. Materi SNBT 2024 ini terdiri dari empat bagian.

Tiap bagian/sub materi nantinya akan memiliki jumlah soal berbeda-beda dan waktu pengerjaan yang tidak sama.

Di bawah ini 4 sub materi TPS yang akan diujikan pada SNBT 2024 beserta detail jumlah soal dan waktu pengerjaannya.

- Kemampuan Penalaran Umum: Terdiri dari 30 soal dan harus diselesaikan dalam waktu 30 menit.

- Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis: Mengandung 20 soal dengan waktu pengerjaan 25 menit. Materi tidak memiliki soal essay, tapi terdapat soal isian kalimat rumpang.

- Pengetahuan Kuantitatif: Materi pengetahuan kuantitatif terdiri dari 15 soal dengan batas waktu pengerjaan soal 20 menit.

- Pengetahuan dan Pemahaman Umum: Sub materi tes ini harus diselesaikan dalam waktu 15 menit dengan jumlah soal sebanyak 20 soal.

Berikut 30 contoh soal UTBK SNBT 2024 materi TPS serta jawabannya dirangkum Okezone, Jumat (17/5/2024):

1. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut:

2,2,2,3,4,5,10,12,14

Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai BENAR berdasarkan informasi di atas?

(1) Rata-rata, median, dan modus kumpulan data merupakan tiga suku awal dari suatu barisan aritmetika.

(2) Rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima.

(3) Modus kumpulan data kurang dari mediannya.

(4) Median kumpulan data kurang dari jangkauannya

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

Jawaban: D. 3

2. Diketahui suku banyak P(x) = x⁴ + 2x³ - 9x² - 2x + k habis dibagi x - 2 Jika P(x) dibagi X - 1 sisanya adalah

A. 8

B. 4

C. 0

D. -1

E. -2

Jawaban: C. 0

 

3. Rumah di Jalan Veteran dinomori secara urut mulai 1 sampai dengan 150. Berapa banyak rumah yang nomornya menggunakan angka 8 sekurang- kurangnya satu kali?

A. 14

B. 15

C. 21

D. 24

E. 30

Jawaban: D. 24

4. Suatu kelas terdiri atas 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita. Separuh pelajar pria memakai arloji dan separuh pelajar wanita juga memakai arloji. Jika dipilih satu pelajar, maka peluang yang terpilih wanita atau memakai arloji adalah

 

A. 12

B. 13

C. 34

D. 23

E. 56

Jawaban: E. 56

5. Sumbangan rata-rata dari 25 keluarga adalah Rp35.000,00. Jika besar sumbangan seorang warga bernama 'Noyo' digabungkan dengan kelompok tersebut maka sumbangan rata-rata dari 26 keluarga sekarang menjadi Rp36.000 Ini berarti bahwa sumbangan 'Noyo' sebesar….

 

A. Rp45.000

B. Rp53.000

C. Rp56.000

D. Rp61.000

E. Rp71.000

Jawaban: D. Rp61.000

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133695/utbk_2025-sPA4_large.jpg
Panitia SNPMB Kutuk Kecurangan Pelaksanaan UTBK SNBT 2025  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127052/snbt_2025-TIx1_large.jpg
Ada Berapa Jumlah Soal UTBK SNBT 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/65/3105514/beasiswa-fl1c_large.jpg
Kapan Batas Simpan Permanen Akun SNPMB 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101629/snpmb-K5hw_large.jpg
Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/65/3099465/snbp-QTmn_large.jpeg
Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement