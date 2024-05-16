30 Contoh Soal UTBK SNBT 2024 Materi TPS Serta Jawabannya

JAKARTA – 30 contoh soal UTBK SNBT 2024 materi TPS serta jawabannya. Para calon mahasiswa berlatih menggunakan soal berikut demi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.

Dalam hal ini UTBK SNBT 2024 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun ajaran 2021, 2022, dan 2023 dari pendidikan menengah SMA/K dan sederajat serta lulusan paket C.

Saat ini UTBK SNBT gelombang 2 sudah dimulai sejak 14 Mei hingga 20 Mei 2024

Dalam tes UTBK SNBT 2024, ada materi soal yang harus dikerjakan, salah satunya Tes Potensi Skolastik (TPS).

TPS bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di perguruan tinggi. Materi SNBT 2024 ini terdiri dari empat bagian.

Tiap bagian/sub materi nantinya akan memiliki jumlah soal berbeda-beda dan waktu pengerjaan yang tidak sama.

Di bawah ini 4 sub materi TPS yang akan diujikan pada SNBT 2024 beserta detail jumlah soal dan waktu pengerjaannya.

- Kemampuan Penalaran Umum: Terdiri dari 30 soal dan harus diselesaikan dalam waktu 30 menit.

- Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis: Mengandung 20 soal dengan waktu pengerjaan 25 menit. Materi tidak memiliki soal essay, tapi terdapat soal isian kalimat rumpang.

- Pengetahuan Kuantitatif: Materi pengetahuan kuantitatif terdiri dari 15 soal dengan batas waktu pengerjaan soal 20 menit.

- Pengetahuan dan Pemahaman Umum: Sub materi tes ini harus diselesaikan dalam waktu 15 menit dengan jumlah soal sebanyak 20 soal.

Berikut 30 contoh soal UTBK SNBT 2024 materi TPS serta jawabannya dirangkum Okezone, Jumat (17/5/2024):

1. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut:

2,2,2,3,4,5,10,12,14

Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai BENAR berdasarkan informasi di atas?

(1) Rata-rata, median, dan modus kumpulan data merupakan tiga suku awal dari suatu barisan aritmetika.

(2) Rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima.

(3) Modus kumpulan data kurang dari mediannya.

(4) Median kumpulan data kurang dari jangkauannya

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

Jawaban: D. 3

2. Diketahui suku banyak P(x) = x⁴ + 2x³ - 9x² - 2x + k habis dibagi x - 2 Jika P(x) dibagi X - 1 sisanya adalah

A. 8

B. 4

C. 0

D. -1

E. -2

Jawaban: C. 0

3. Rumah di Jalan Veteran dinomori secara urut mulai 1 sampai dengan 150. Berapa banyak rumah yang nomornya menggunakan angka 8 sekurang- kurangnya satu kali?

A. 14

B. 15

C. 21

D. 24

E. 30

Jawaban: D. 24

4. Suatu kelas terdiri atas 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita. Separuh pelajar pria memakai arloji dan separuh pelajar wanita juga memakai arloji. Jika dipilih satu pelajar, maka peluang yang terpilih wanita atau memakai arloji adalah

A. 12

B. 13

C. 34

D. 23

E. 56

Jawaban: E. 56

5. Sumbangan rata-rata dari 25 keluarga adalah Rp35.000,00. Jika besar sumbangan seorang warga bernama 'Noyo' digabungkan dengan kelompok tersebut maka sumbangan rata-rata dari 26 keluarga sekarang menjadi Rp36.000 Ini berarti bahwa sumbangan 'Noyo' sebesar….

A. Rp45.000

B. Rp53.000

C. Rp56.000

D. Rp61.000

E. Rp71.000

Jawaban: D. Rp61.000