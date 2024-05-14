PPI Dunia Dukung Gerakan Diaspora Ansor Berinovasi untuk Indonesia

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) mendukung penuh dan antusias terhadap panggilan terkini dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (Ketum PP GP Ansor) Addin Jauharudin (Gus Addin) yang mengajak untuk menyatukan diaspora Ansor di seluruh dunia.

Rencana tersebut, yang diungkapkan dalam acara halalbihalal Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Malaysia pada hari Minggu, 12 Mei 2024, merinci sebuah visi untuk memanfaatkan potensi diaspora Ansor di 20 negara.

Inisiatif ini bertujuan untuk memajukan inovasi dan kerjasama di antara anggota NU muda di berbagai bidang seperti teknologi, konstruksi, bioteknologi, dan pelestarian lingkungan.

Koordinator PPI Dunia Hamzah Assuudy Lubis mengatakan, visi Gus Addin untuk membentuk platform berbagi pengalaman dan keahlian di antara diaspora Ansor sangat sejalan dengan komitmen PPI Dunia untuk memberdayakan pemuda Indonesia secara global.

"Dengan menciptakan klaster keahlian dan profesi, kami memperkirakan akan terjadi pertukaran gagasan dan pengetahuan yang berarti yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Indonesia, terutama saat kita menghadapi tantangan dan peluang yang dibawa oleh generasi yang akan datang," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Kepemimpinan di bawah Gus Yaqut telah membentuk landasan bagi ekspansi Internasional, dengan pendirian enam cabang PC GP Ansor di luar negeri, termasuk Arab Saudi, Malaysia, Korea Selatan, Mesir, Taiwan, dan Jepang.