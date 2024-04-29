Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Nilai SKD CPNS 2023 Bisa Digunakan untuk Daftar CPNS 2024?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:54 WIB
Apakah Nilai SKD CPNS 2023 Bisa Digunakan untuk Daftar CPNS 2024?
Apakah Nilai SKD CPNS 2023 Bisa Digunakan untuk Daftar CPNS 2024? (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Apakah nilai SKD CPNS 2023 bisa digunakan untuk daftar CPNS 2024.

Seleksi CASN 2024 akan dibuka pada tahun ini dengan 2,3 juta formasi yang terdiri dari seleksi CPNS dan PPPK 2024.

Pendaftaran CASN 2024 memang belum diumumkan, namun sudah ada tujuh instansi yang mengumumkan lowongan CPNS 2024.

Dalam kabar terbaru, pendaftaran dan seleksi CASN 2024 akan dibuka pada Mei 2024.

Sambil menunggu pendaftaran dibuka, calon pelamar perlu mengetahui informasi sebelum seleksi CPNS 2024, salah satunya mengenai nilai hasil SKD.

Lalu apakah nilai SKD CPNS 2023 bisa digunakan untuk daftar CPNS 2024? Berikut ulasannya:

Ternyata nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 2023 masih bisa dipakai dalam pendaftaran CPNS 2024.

Calon peserta CPNS 2024 perlu mempersiapkan NIK untuk mengetahui nilai SKD CPNS 2023.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan bahwa nilai hasil SKD yang diperoleh tahun sebelumnya berlaku sampai dengan seleksi CPNS satu periode berikutnya.

Dengan demikian, hasil nilai SKD CPNS 2023 bisa digunakan untuk pendaftaran CPNS 2024.

Halaman:
1 2
