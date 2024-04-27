OSIS SMAN 40 Gelar Kembali Pensi Quadra 2024

JAKARTA - Quadra Cup SMAN 40 (pensi) dilaksanakan di sekolah dan dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 40 Jakarta Utara, Titin Novianti serta dihadiri oleh semua perwakilan siswa dari berbagai sekolah di wilayah Jakarta Utara.

Pembukaan Quadra Cup ini turut dimeriahkan secara spektakuler oleh Drum Band SMAN 40 dan tari topeng.

"Quadra Cup ini dilaksanakan sebagai ajang tali silaturrahmi sesama pelajar yang ada di Jakarta Utara," jelas Titin Novianti, Sabtu (27/4/2024).

Sementara itu Miftahul Jannah selaku ketua panitia menjelaskan, seharusnya Quadra diadakan setiap tahun, berhubung tahun kemarin ada Covid 19 jadi ditunda. “Nah baru sekarang Quadra 2024 tahun ini dimulai lagi," ungkap Miftahul Jannah yang biasa dipanggil Nana dari kelas XI.

Selain daripada itu acara yang diselenggarakan oleh pengurus OSIS SMAN 40 diharapkan agar terjalin tali silaturahim antar sekolah yang ada di wilayah Jakarta Utara. Selain untuk pentas dan seni Quadra cup juga mencegah agar tidak terjadi tawuran pelajar dan mencegah penyalahgunaan Zat Narkoba.