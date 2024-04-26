Advertisement
HOME EDUKASI

Apakah Sekolah Masih Penting? Haruskah Generasi Muda Memiliki Cita-cita?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |18:56 WIB
Apakah Sekolah Masih Penting? Haruskah Generasi Muda Memiliki Cita-cita?
Bro Gamal tengah membawakan materi di Bernalar Berdaya Edisi Spesial. (Foto: dok Bernalar Berdaya)
JAKARTA - MudaBerdaya bersama SMAN 34 Jakarta mengadakan kegiatan Bernalar Berdaya yang merupakan program roadshow mengenai narasi akal pemikiran, nalar dan logika pertama di Indonesia.

Kali ini Bernalar Berdaya tampil dengan edisi spesial yang mengundang beberapa content creator anak muda seperti Cania Citta, Esther Lubis, Bro Gamal, dan Jebung. Keempat narator tersebut menantang murid-murid SMAN 34 Jakarta untuk bisa berpikir kritis selama acara berlangsung.

Acara dibuka dengan sambutan dari Ibu Dwi, Kepala Sekolah SMAN 34 Jakarta, yang mengungkapkan harapannya agar acara tersebut dapat memotivasi siswa untuk menjadi pemuda yang berdaya dengan nalar dan logika yang kuat.

Esther Lubis, seorang content creator TikTok dan alumnus lulusan hukum dari Universitas Gadjah Mada, memulai sesi dengan presentasi yang berjudul 'Cita Cita dan Masa Depan'. Di depan audiens yang terdiri dari 100 lebih pelajar SMA, Esther menyoroti pentingnya periode SMA sebagai fondasi untuk merencanakan dan merealisasikan impian masa depan.

”Jika kalian tidak mengejar mimpi-mimpi tersebut, maka kita akan berakhir membantu orang lain mencapai mimpi mereka," ujar Esther, memotivasi para siswa untuk mengambil kendali atas masa depan mereka sendiri.

Halaman:
1 2 3
