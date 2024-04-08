Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Memahami Lebih Dalam Mengenai Jurnalistik di Webinar PPI Dunia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |18:48 WIB
Memahami Lebih Dalam Mengenai Jurnalistik di Webinar PPI Dunia
PPI Dunia gelar seminar jurnalistik (Foto: Okezone)
JAKARTA – Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) menggelar webinar festival jurnalistik bertajuk " Membuka Cakrawala Dunia Dengan Peran dan Fungsi Citizen Jurnalisme” pada Senin (8/4/2024).

Jurnalistik merupakan salah satu bidang yang sangat penting di tengah kemudahan akses informasi dan kecanggihan teknologi di masa kini. Siapa pun dapat melakukan kegiatan jurnalistik seperti melaporkan berita secara langsung, menuliskan, dan membagikan berita atau tulisan apapun yang diinginkan melalui media sosial yang dimiliki.

Keterbukaan akses ini dapat menjadi hal baik namun juga hal buruk bagi masyarakat. Proses jurnalisme membutuhkan teknik dan kode etik yang jelas jika ingin menghasilkan informasi yang faktual dan akurat.

Kaidah jurnalistik terdiri dari 5 komponen yang pertama adalah Fakta, Aktual, Menggunakan kalimat efektif, menggunakan 5W1H (What (Apa), Who (Siapa), Where (Dimana), When (Kapan), Why (Mengapa), dan How (Bagaimana)), Menggunakan struktur piramida terbalik atau mengutamakan berita penting di atas.

Di setiap berita harus mengutamakan fakta dan actual bagaimanapun berita merupakan tulisan yang harus dipertanggungjawabkan, serta menggunakan bahasa yang efektif dan efisien, kalau di jurnalistik menggunakan ekonomi kata. Jadi tidak bisa mengarang dan harus to the point.

Menurut Kepala Tim Perencana Berita LL TVRI Endah Tri Handayani mengatakan dalam menulis berita bisa lebih fleksibel untuk memilih kata, bisa dimulai dengan berita yang ringan dan menarik, dikarenakan anak sekarang dibandingkan mendengarkan berita formal lebih baik mereka mendengarkan temannya bercerita.

Dalam menulis berita harus adanya unsur 5W1H, Unsur 5W1H merupakan kunci dalam kerja karya jurnalistik. Jadi, jika ingin buat berita lebih baik disediakan 5W1H nya agar memudahkan dalam menulis.

