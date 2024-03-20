Jalin Kerja Sama dengan MNC University, SMKN 17 Jakarta Harap Lulusannya Mudah Dapat Pekerjaan

JAKARTA - MNC University menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah di Indonesia. Salah satunya SMK 17 Jakarta.

Perwakilan SMKN 17 Jakarta Ritawati mengatakan, kerjasama ini sangat bermanfaat bagi sekolahnya. Karena selain sebagai opsi pilihan untuk melanjutkan pendidikan juga dapat membantu dalam pengembangan secara luas.

"Kerjasama dan undangan ini dalam rangka kerja sama dengan pihak sekolah dengan MNC University sangat bermanfaat buat sekolah jadi kerjasama tidak hanya sebagai penyalur tamatan kami, tapi juga mungkin dengan kerjasama lain yang bisa membantu pihak sekolah dalam pengembangan pendidikan di Indonesia secara luas," ujar Koordinator BK, Rabu (20/3/2024).

Dia melihat, MNC University memiliki segudang keunggulan. Di mana dari awal berdiri hingga saat ini perkembangan sangat pesat sehingga dapat menjadi acuan bagi anak-anak penerus bangsa untuk bisa berkembang bersama dengan MNC University.

"Keunggulannya karena anak-anak kita yang akan masuk ke MNC university secara lowongan pekerjaan akan lebih mudah karena memang MNC grup lumayan banyak dan cukup banyak perusahaan nya. Yang membidangi semua bidang banyak sekali sehingga anak-anak mungkin kalau lulus enggak menganggur," tuturnya.

Sebelumnya, Rektor MNC University, Mariati Tirta Wiyata mengatakan silaturahmi tersebut sebagai bentuk komitmen MNC University menjalin hubungan yang erat dengan sekolah-sekolah di Indonesia.

"Kami percaya dengan menjalin hubungan yang baik, kita bersama dapat memajukan pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kualitas generasi muda penerus kepemimpinan bangsa masa depan,"kata Mariati.

Pada silahturahmi itu, dia menekankan terhadap tiga hal. Pertama, MNC University, kata dia berkomitmen memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa/siswi di Indonesia, apapun latar belakangnya. Kami menawarkan berbagai program studi yang membantu siswa/siswi mencapai cita-citanya.

"Kedua, MNC University berafiliasi dengan MNC Group / memiliki keunggulan kurikulum yang terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri / serta program-program pengembangan karir dan keterampilan mahasiswa,"katanya.

Ketiga, MNC University menawarkan skema pembelajaran yang beragam dengan melibatkan Praktisi Industri dalam kegiatan pembelajaran atau Skema pembelajaran ini dirancang untuk memberikan ilmu dan sharing pengalaman yang relevan dengan dunia kerja kepada mahasiswa.

"Selain itu, MNC University juga menyediakan Program Magang ke unit bisnis MNC Group dan Akses Kerja setelah lulus / sehingga mahasiswa memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka,"ucapnya.