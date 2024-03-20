MNC University Gelar Silaturahmi dengan SMA se-DKI Jakarta, Komitmen Majukan Pendidikan Indonesia

JAKARTA - MNC University menggelar silaturahmi dengan SMA/SMK se-DKI Jakarta dan sekitar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta.

Tampak hadir sejumlah perwakilan sekolah dan siswa siswi dalam silahturahmi tersebut. Turut hadir Chairman MNC Group dan Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Hary Tanoesoedibjo.

Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata mengatakan, silaturahmi ini sebagai bentuk komitmen MNC University menjalin hubungan yang erat dengan sekolah-sekolah di Indonesia.

"Kami percaya dengan menjalin hubungan yang baik, kita bersama dapat memajukan pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kualitas generasi muda penerus kepemimpinan bangsa masa depan," kata Mariati, Rabu (20/3/2024).

Mariati menekankan tiga hal. Pertama, MNC University berkomitmen memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa/siswi di Indonesia, apapun latar belakangnya. "Kami menawarkan berbagai program studi yang membantu siswa/siswi mencapai cita-citanya," katanya,

Kedua, MNC University berafiliasi dengan MNC Group memiliki keunggulan kurikulum yang terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri serta program-program pengembangan karir dan keterampilan mahasiswa.

Ketiga, MNC University menawarkan skema pembelajaran yang beragam dengan melibatkan praktisi industri dalam kegiatan pembelajaran atau skema pembelajaran ini dirancang untuk memberikan ilmu dan sharing pengalaman yang relevan dengan dunia kerja kepada mahasiswa.

"Selain itu, MNC University juga menyediakan program magang ke unit bisnis MNC Group dan akses kerja setelah lulus sehingga mahasiswa memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa MNC University didirikan atas gagasan pendiri MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai wujud komitmennya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) MNC Group dengan tujuan untuk membantu generasi muda meningkatkan karir dan penghasilan mereka di masa depan.