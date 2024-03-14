Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

EduRank 2024, Peringkat UI Nomor 1 di Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |19:56 WIB
EduRank 2024, Peringkat UI Nomor 1 di Indonesia
Universitas Indonesia. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) tetap di nomor satu di Indonesia. Bahkan mengalami kenaikan peringkat di level Asia dan dunia, berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh EduRank 2024.

Pemeringkatan diikuti oleh 14.131 universitas dari 183 negara. Di tingkat Asia, peringkat UI naik dari 92 menjadi 88, sementara di tingkat global, naik dari 562 menjadi 531. Sementara itu, di tingkat Asia Tenggara, UI menempati posisi enam.

Kenaikan peringkat UI tersebut didasarkan pada tiga indikator, yakni hasil penelitian (45%), reputasi non-akademik (45%), dan pengaruh alumni (10%). Pada indikator hasil penelitian, UI masuk dalam Top 50% pada 198 topik penelitian. Tercatat ada 53.903 publikasi akademik dengan 207.063 sitasi di 13 bidang keilmuan.

Dari keseluruhannya, UI menempati posisi 1 di Indonesia untuk 10 bidang ilmu, yakni Liberal Arts & Social Sciences, Medicine, Biology, Chemistry, Computer Science, Psychology, Business, Mathematics, Economics, dan Art & Design.

Rektor UI Ari Kuncoro menilai prestasi ini sebagai ganjaran atas keseriusan UI dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan di tingkat global.

"Sivitas akademika UI tidak lagi berorientasi menghasilkan banyak publikasi, tetapi meningkatkan kualitasnya," ujarnya.

Banyaknya sitasi pada penelitian-penelitian UI menjadi bukti bahwa UI turut berperan dalam menghadirkan solusi permasalahan dunia. Selain itu, pendidikan berkualitas yang diberikan UI berpengaruh terhadap kontribusi para alumni UI di tengah masyarakat luas.

Sepanjang 2023, bidang ilmu Liberal Arts & Social Sciences dan Economics masuk dalam 100 besar peringkat di Asia. Pada bidang ilmu Liberal Arts & Social Sciences, UI memiliki publikasi sebanyak 3.917 dengan 18.927 sitasi, sedangkan untuk bidang ilmu Economics, tercatat ada 1.460 publikasi dengan 6.968 sitasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
