Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bagaimana Cara Berhenti Merokok? Guru Besar Unpad Ungkap Fakta Ini

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:05 WIB
Bagaimana Cara Berhenti Merokok? Guru Besar Unpad Ungkap Fakta Ini
Bagaimana Cara Berhenti Merokok? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana cara berhenti merokok? Sebab, berhenti merokok secara langsung tidak mudah dilakukan para perokok.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Profesor Amaliya, menjelaskan bahwa pengurangan bahaya tembakau memberikan pendekatan yang baru bagi perokok dewasa untuk meminimalkan risiko akibat merokok.

“Merokok merupakan kebiasaan yang sangat sulit dihentikan. Metode ini untuk mengurangi bahaya tembakau bagi perokok dewasa yang kesulitan untuk berhenti merokok,” kata Prof. Amaliya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Pengurangan bahaya tembakau melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik (vape), produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, merupakan salah satu opsi bagi perokok dewasa yang selama ini kesulitan untuk beralih dari kebiasaannya.

Implementasi dari metode tersebut dengan cara memanfaatkan produk tembakau alternatif yang kini sudah semakin beragam.

Prof. Amaliya menjelaskan, produk tembakau alternatif telah teruji secara ilmiah dalam mengurangi risiko kesehatan dibandingkan dengan rokok.

Pasalnya, produk seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan menerapkan sistem pemanasan, berbeda dengan rokok yang melalui proses pembakaran.

Lantaran tak ada pembakaran, Prof. Amaliya melanjutkan, hasil dari penggunaan produk tembakau alternatif adalah berupa uap, bukan asap yang mengandung senyawa berbahaya seperti TAR pada rokok.

“Ini perbedaan mendasar. Dengan menggunakan produk tembakau alternatif, perokok dewasa tetap mendapatkan nikotin tanpa adanya TAR. Kalau merokok, perokok dewasa mendapatkan nikotin sekaligus TAR,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189679/unpad-Lf7N_large.jpg
5 Jurusan Sepi Peminat di Unpad yang bisa Jadi Acuan Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162358/wamenkop-utAl_large.jpg
Momen Wamenkop Ferry Kenang Masa Kuliah di Unpad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/65/3133244/kampus-vgKe_large.jpg
Kisah Nenek Pemain Keturunan Indonesia Pascal Struijk yang Ternyata Pernah Kuliah di UNPAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129420/unpad-Z8ip_large.jpg
Mahasiswa PPDS Perkosa Keluarga Pasien di RSHS, Unpad Perketat Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129387/rs_hasan_sadikin-2iUZ_large.jpg
Ini Dia Mahasiswa PPDS Anestesi Unpad yang Perkosa Keluarga Pasien di RSHS Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129375/unpad-s3Jp_large.jpeg
Unpad Keluarkan Dokter PPDS yang Perkosa Keluarga Pasien di RS Hasan Sadikin Bandung
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement