HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Nilai IPK Mempengaruhi KIP Kuliah?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |08:55 WIB
Apakah Nilai IPK Mempengaruhi KIP Kuliah?
Ilustrasi apakah nilai Ipk mempengaruhi KIP kuliah ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah nilai IPK mempengaruhi KIP Kuliah? Simak ulasannya di sini. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah merupakan salah satu bantuan pendidikan dari pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan calon-calon sarjana di masa depan.

Pada 2024, pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbud Ristek kembali akan menggelontorkan dana untuk lebih dari 200 ribu calon sarjana.

Melansir Pedoman Pendaftaran KIP-K 2024, biaya pendidikan KIP-K akan disalurkan langsung kepada perguruan tinggi. Hanya perguruan tinggi yang terakreditasi dan tercatat di sistem akreditasi nasional.

Selain bantuan biaya pendidikan, mahasiswa penerima KIP Kuliah juga akan mendapat bantuan biaya hidup yang besarannya disesuaikan berdasarkan wilayahnya sesuai survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun besaran bantuan biaya hidup ini dibagi menjadi lima klaster mulai dari Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000.

Namun di sisi lain, selain mendapat bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, mahasiswa penerima KIP Kuliah juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dituntaskan.

Halaman:
1 2
