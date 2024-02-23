Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Pertama Puasa Apakah Ada Libur dan Cuti Bersama?

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:16 WIB
Hari Pertama Puasa Apakah Ada Libur dan Cuti Bersama?
Hari Pertama Puasa Apakah Ada Libur dan Cuti Bersama? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hari pertama puasa apakah ada libur dan cuti bersama? Pada umumnya, libur nasional dan cuti bersama biasanya ditetapkan berdasarkan kalender resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan awal puasa Ramadhan ditentukan oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat yang biasanya dilakukan pada akhir bulan Syaban.

Terkait dengan pertanyaan mengenai apakah hari pertama puasa Ramadhan 2024 akan menjadi libur nasional atau cuti bersama, secara umum, tidak ada ketentuan khusus yang menjadikan hari pertama puasa sebagai hari libur nasional atau cuti bersama.

Namun, beberapa hari libur nasional dan cuti bersama yang terkait dengan perayaan agama dapat jatuh pada awal puasa Ramadhan.

Untuk mengetahui apakah hari pertama puasa akan menjadi hari libur nasional atau cuti bersama, perlu dicek daftar resmi hari libur nasional dan cuti bersama yang biasanya diumumkan oleh pemerintah pada setiap tahunnya.

Apakah pada Hari Pertama Puasa Ada Libur dan Cuti Bersama?

 

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri menetapkan bahwa Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 awal puasa bukanlah hari libur nasional atau cuti bersama. Akan tetapi, ada tiga tanggal merah pada bulan Maret 2024 yaitu 3 hari libur nasional dan 1 cuti bersama. Untuk lebih jelasnya, berikut rinciannya.

Libur Nasional Maret 2024:

- 11 Maret 2024: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946

- 29 Maret 2024: Wafat Isa Almasih

- 31 Maret 2024: Hari Paskah

 

Cuti Bersama Maret 2024:

- 12 Maret 2024: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement