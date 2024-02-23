Hari Pertama Puasa Apakah Ada Libur dan Cuti Bersama?

JAKARTA - Hari pertama puasa apakah ada libur dan cuti bersama? Pada umumnya, libur nasional dan cuti bersama biasanya ditetapkan berdasarkan kalender resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan awal puasa Ramadhan ditentukan oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat yang biasanya dilakukan pada akhir bulan Syaban.

Terkait dengan pertanyaan mengenai apakah hari pertama puasa Ramadhan 2024 akan menjadi libur nasional atau cuti bersama, secara umum, tidak ada ketentuan khusus yang menjadikan hari pertama puasa sebagai hari libur nasional atau cuti bersama.

Namun, beberapa hari libur nasional dan cuti bersama yang terkait dengan perayaan agama dapat jatuh pada awal puasa Ramadhan.

Untuk mengetahui apakah hari pertama puasa akan menjadi hari libur nasional atau cuti bersama, perlu dicek daftar resmi hari libur nasional dan cuti bersama yang biasanya diumumkan oleh pemerintah pada setiap tahunnya.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri menetapkan bahwa Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 awal puasa bukanlah hari libur nasional atau cuti bersama. Akan tetapi, ada tiga tanggal merah pada bulan Maret 2024 yaitu 3 hari libur nasional dan 1 cuti bersama. Untuk lebih jelasnya, berikut rinciannya.

Libur Nasional Maret 2024:

- 11 Maret 2024: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946

- 29 Maret 2024: Wafat Isa Almasih

- 31 Maret 2024: Hari Paskah

Cuti Bersama Maret 2024:

- 12 Maret 2024: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946