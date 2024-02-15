Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman! Registrasi dan Permanen Akun SNPMB 2024 Diperpanjang Sampai 19 Februari

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |08:03 WIB
Pengumuman! Registrasi dan Permanen Akun SNPMB 2024 Diperpanjang Sampai 19 Februari
Kesempatan Registrasi dan Membuat Akun SNPMB 2024 Masih Dibuka. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Panitia SNPMB 2024 masih memberikan kesempatan bagi siswa yang belum melakukan registrasi dan permanen akun SNPMB. Meski batasnya sudah selesai pada hari ini.

Mengutip informasi dari panitia SNPMB 2024, Kamis (15/2/2024), registrasi akun SNPMB bagi siswa telah diadakan dari 8 Januari 2024 sampai dengan 15 Februari 2024.

Namun, berdasarkan evaluasi registrasi dan permanen akun SNPMB hingga 14 Februari 2024, ditemukan adanya kendala bagi siswa yang belum berhasil permanen akun dan bagi siswa gap year yang belum dapat melakukan registrasi akun karena harus melalui proses verval lulusan.

Hal ini menyebabkan para siswa tersebut tidak dapat melakukan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Untuk memberi kesempatan siswa dapat mendaftar SNBP dan SNBT, siswa yang belum melakukan registrasi akun dan permanen akun diberi kesempatan untuk menyelesaikan tahapan pembuatan akun hingga simpan permanen dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pengajuan verval lulusan di Pusdatin (https://pd.data.kemdikbud.go.id/verval-lulusan/) ditutup tanggal 15 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.

Halaman:
1 2
