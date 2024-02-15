Riwayat Pendidikan Komeng, Calon Anggota DPD yang Viral Ternyata Lulusan Ekonomi

JAKARTA - Riwayat pendidikan Komeng, calon anggota DPD yang viral ternyata lulusan ekonomi.

Komedian Komeng yang bernama lengkap Alfiansyah Bustami 'Komeng' mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) dengan nomor urut 10 pada Pemilu 2024.

Komeng viral lantaran foto dirinya di surat suara saat Pemilu 2024. Foto Komeng paling unik sendiri lantaran gaya dan posenya berbeda dengan caleg DPD lainnya yang berekspresi senyum, Namun, Komeng menarik perhatian karena memasang foto yang kocak dengan mata melotot dan ekspresi penuh canda.

Usai viral, bahkan kini suara sementara Komeng di real count KPU unggul jauh. Data per Kamis hari ini pukul 08.00 WIB, Komeng telah mengantongi 8,16% atau 180.817 suara. Dari data sementara real count di situs resmi KPU, Komeng menempati perolehan suara tertinggi dari 53 calon lainnya.

Di balik semuanya itu, Komeng ternyata mempunyai latar pendidikan yang cukup membanggakan, yaitu lulusan ekonomi. Berikut ini riwayat pendidikan Komeng:

Sebelum menjadi komedian, Komeng pernah kuliah di Akademi Bisnis Indonesia, namun tidak tamat. Selama berkuliah dia pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat ABA-ABI di tahun 1990.

Setelah tiga kali berpindah tempat kuliah, pada April 2018, Komeng berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana Bekasi dengan judul skripsi "Pengaruh Disiplin dan Pemberdayaan terhadap Profesionalisme Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat.