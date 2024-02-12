Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Alifia Soeryo, Mahasiswa Indonesia yang Tewas Tertimpa Pohon Seberat 10 Ton di Australia

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |17:30 WIB
Mengenal Alifia Soeryo, Mahasiswa Indonesia yang Tewas Tertimpa Pohon Seberat 10 Ton di Australia
Mengenal Alifia Soeryo, Mahasiswa Indonesia yang Tewas Tertimpa Pohon 10 Ton di Australia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Alifia Soeryo, mahasiswa Indonesia yang tewas tertimpa pohon seberat 10 ton di Australia.

Mahasiswa bernama Alifia Soeryo tewas tertimpa batang pohon yang tumbang di dekat War Memorial Drive di Adelaide Utara, Australia, pada Rabu, (7/2/2024) kemarin.

Kematian mahasiswi Universitas Adelaide ini pun dibenarkan oleh pihak KJRI Sydney.

"Pada tanggal 8 Februari 2024, KJRI Sydney menerima laporan terkait adanya mahasiswi WNI a.n. Alifia Soeryo (AS) yang meninggal dunia tertimpa batang pohon pada tanggal 7 Februari di Adelaide," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).

Atas laporan tersebut, KJRI Sydney kata Judha telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Termasuk proses otopsi sesuai peraturan setempat.

"KJRI juga telah memfasilitasi komunikasi keluarga dan koordinasi dengan funeral home,"ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. Terutama dalam membantu keluarga dalam pengurusan jenazah ke Indonesia.

"KJRI akan terus berkoordinasi dengan ororitas setempat dan membantu keluarga dalam pengurusan, jenazah,"tuturnya.

Alifia merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi Magister Komunikasi dan Media di University of Adelaide.

Lahir di Jakarta pada 15 Maret 2001, Alifia baru pindah ke Adelaide pada 2023 untuk melanjutkan pendidikan S2 di bidang komunikasi dan media di University of Adelaide.

Alifia adalah sosok yang hobi berolahraga, khususnya bersepeda dan jogging. Hal ini terlihat dari postingannya di media sosial.

Alifia juga diketahui kuliah sambil bekerja sebagai graphic designer, copywriter, dan social media manager.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/65/3159496/mahasiswa-RHhM_large.jpg
Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/65/3155417/mahasiswa-sJo1_large.jpeg
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement