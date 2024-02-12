Mengenal Alifia Soeryo, Mahasiswa Indonesia yang Tewas Tertimpa Pohon Seberat 10 Ton di Australia

Mengenal Alifia Soeryo, Mahasiswa Indonesia yang Tewas Tertimpa Pohon 10 Ton di Australia (Foto: Freepik)

JAKARTA - Mengenal Alifia Soeryo, mahasiswa Indonesia yang tewas tertimpa pohon seberat 10 ton di Australia.

Mahasiswa bernama Alifia Soeryo tewas tertimpa batang pohon yang tumbang di dekat War Memorial Drive di Adelaide Utara, Australia, pada Rabu, (7/2/2024) kemarin.

Kematian mahasiswi Universitas Adelaide ini pun dibenarkan oleh pihak KJRI Sydney.

"Pada tanggal 8 Februari 2024, KJRI Sydney menerima laporan terkait adanya mahasiswi WNI a.n. Alifia Soeryo (AS) yang meninggal dunia tertimpa batang pohon pada tanggal 7 Februari di Adelaide," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).

Atas laporan tersebut, KJRI Sydney kata Judha telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Termasuk proses otopsi sesuai peraturan setempat.

"KJRI juga telah memfasilitasi komunikasi keluarga dan koordinasi dengan funeral home,"ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. Terutama dalam membantu keluarga dalam pengurusan jenazah ke Indonesia.

"KJRI akan terus berkoordinasi dengan ororitas setempat dan membantu keluarga dalam pengurusan, jenazah,"tuturnya.

Alifia merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi Magister Komunikasi dan Media di University of Adelaide.

Lahir di Jakarta pada 15 Maret 2001, Alifia baru pindah ke Adelaide pada 2023 untuk melanjutkan pendidikan S2 di bidang komunikasi dan media di University of Adelaide.

Alifia adalah sosok yang hobi berolahraga, khususnya bersepeda dan jogging. Hal ini terlihat dari postingannya di media sosial.

Alifia juga diketahui kuliah sambil bekerja sebagai graphic designer, copywriter, dan social media manager.