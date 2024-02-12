Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Dandhy Laksono, Sutradara Film Dokumenter Dirty Vote

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |15:14 WIB
Latar Belakang Pendidikan Dandhy Laksono, Sutradara Film Dokumenter Dirty Vote
Latar Belakang Pendidikan Dandhy Dwi Laksono, Sutradara Film Dokumenter Dirty Vote (Foto: Tangkapan Layar Youtube Watchdog Documentary)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Dandhy Dwi Laksono, sutradara film dokumenter Dirty Vote.

Film yang disutradarai jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara sebagai bintang utama yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari.

Ketiganya secara terang benderang mengungkap skenario kecurangan Pemilu 2024 yang dimulai dari mengubah aturan pencalonan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Film dokumenter Dirty Vote ini mengungkap berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Lalu siapa Dandhy Dwi Laksono? Berikut ini akan diulas mengenai latar belakang pendidikan Dandy Laksono, sutradara film dokumenter Dirty Vote.

Pendidikan

Dandhy Dwi Laksono lahir di Lumajang, Jawa Timur pada 29 Juni 1976. Dia merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran (Unpad).

Dandhy juga pernah menempuh pendidikan non formal di Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict, Amerika Serikat pada 2007.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/65/3185617/riwayat_pendidikan-Red2_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185260/ira_puspita-N5bG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement