Latar Belakang Pendidikan Dandhy Laksono, Sutradara Film Dokumenter Dirty Vote

Latar Belakang Pendidikan Dandhy Dwi Laksono, Sutradara Film Dokumenter Dirty Vote (Foto: Tangkapan Layar Youtube Watchdog Documentary)

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Dandhy Dwi Laksono, sutradara film dokumenter Dirty Vote.

Film yang disutradarai jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara sebagai bintang utama yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari.

Ketiganya secara terang benderang mengungkap skenario kecurangan Pemilu 2024 yang dimulai dari mengubah aturan pencalonan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Film dokumenter Dirty Vote ini mengungkap berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Lalu siapa Dandhy Dwi Laksono? Berikut ini akan diulas mengenai latar belakang pendidikan Dandy Laksono, sutradara film dokumenter Dirty Vote.

Pendidikan

Dandhy Dwi Laksono lahir di Lumajang, Jawa Timur pada 29 Juni 1976. Dia merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran (Unpad).

Dandhy juga pernah menempuh pendidikan non formal di Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict, Amerika Serikat pada 2007.