Daftar Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian dan Lembaga

Daftar sekolah kedinasan di bawah kementerian dan lembaga (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar sekolah kedinasan di bawah kedinasan kementerian dan lembaga. Pemerintah akan membuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui seleksi sekolah kedinasan dan kelembagaan pada 2024.

Dari banyaknya total 2,3 juta formasi CASN yang akan dibuka tahun ini, dialokasikan sebanyak 6.027 formasi sekolah kedinasan. Pemerintah telah mengumumkan secara resmi sebanyak delapan instansi sekolah kedinasan yang membuka lowongan formasi CASN 2024.

Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, pada Jumat, (9/2/2024), para calon pelamar bisa memilih instansi sesuai minat dan bakat masing-masing serta mempersiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Pendaftaran sekolah kedinasan, akan dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu https://sscasn.bkn.go.id

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan 2024 mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

BACA JUGA:

Sebagai tambahan informasi, formasi CASN 2024 yang akan dibuka untuk instansi pusat sebanyak 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK, sedangkan instansi daerah sebanyak 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.

Berikut ini daftar sekolah kedinasan di bawah kedinasan kementerian dan lembaga.

1. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)

STTD adalah sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

2. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC)

PPIC adalah sekolah kedinasan yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan

3. Politeknik Imigrasi (Poltekim)

Poltekim merupakan sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.