Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian dan Lembaga

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |20:53 WIB
Daftar Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian dan Lembaga
Daftar sekolah kedinasan di bawah kementerian dan lembaga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar sekolah kedinasan di bawah kedinasan kementerian dan lembaga. Pemerintah akan membuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui seleksi sekolah kedinasan dan kelembagaan pada 2024.

Dari banyaknya total 2,3 juta formasi CASN yang akan dibuka tahun ini, dialokasikan sebanyak 6.027 formasi sekolah kedinasan. Pemerintah telah mengumumkan secara resmi sebanyak delapan instansi sekolah kedinasan yang membuka lowongan formasi CASN 2024.

Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, pada Jumat, (9/2/2024), para calon pelamar bisa memilih instansi sesuai minat dan bakat masing-masing serta mempersiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Pendaftaran sekolah kedinasan, akan dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu https://sscasn.bkn.go.id 

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan 2024 mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

 BACA JUGA:

Sebagai tambahan informasi, formasi CASN 2024 yang akan dibuka untuk instansi pusat sebanyak 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK, sedangkan instansi daerah sebanyak 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.

Berikut ini daftar sekolah kedinasan di bawah kedinasan kementerian dan lembaga.

1. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)

STTD adalah sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

2. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC)

PPIC adalah sekolah kedinasan yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan

3. Politeknik Imigrasi (Poltekim)

Poltekim merupakan sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement