Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Beasiswa Tahun 2024 yang Dibuka dari Pemerintah Indonesia

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:36 WIB
5 Beasiswa Tahun 2024 yang Dibuka dari Pemerintah Indonesia
5 Beasiswa Tahun 2024 yang Dibuka Pemerintah Indonesia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA Beasiswa tahun 2024 yang dibuka dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai beasiswa yang dapat diikuti pelajar untuk mengenyam pendidikan D3, D4/S1, S2 dan S3.

Melansir dari laman resmi masing-masing penyedia beasiswa, Rabu (17/1/2024), simak beasiswa tahun 2024 yang dibuka dari Pemerintah Indonesia berikut ini

Beasiswa tahun 2024 yang dibuka dari Pemerintah Indonesia.

1. Beasiswa KIP Kuliah

Siapa yang tidak mengenal beasiswa terbesar dari Pemerintah yang disalurkan oleh Kemendikbudristek ini? Program ini sebelumnya dinamai Beasiswa Bidikmisi dan merupakan salah satu beasiswa yang rutin ditawarkan Pemerintah.

Beasiswa ini menyasar lulusan SLTA dari keluarga kurang mampu yang berminat melanjutkan studi D2/D3/D4/S1//Profesi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Beasiswa ini membuka kuota penerima yang cukup besar, sekitar 400 ribu mahasiswa. Dengan besaran biaya beasiswa yang menjanjikan, beasiswa ini mencakup biaya kuliah, biaya hidup, hingga kebutuhan studi lainnya. Nantikan informasi terkait beasiswa ini pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

2. Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi

Masih dari Kemendikbudristek selanjutnya ada Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi. Beasiswa ini ditujukan bagi siswa berprestasi di segala bidang. Bagi calon mahasiswa yang baru diterima di perguruan tinggi maupun mahasiswa aktif maksimal semester 3 dapat mendaftar beasiswa ini.

Beasiswa yang ditawarkan meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Pendaftaran biasanya dibuka Oktober. Simak informasi mengenai beasiswa ini pada laman https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement