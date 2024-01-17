5 Beasiswa Tahun 2024 yang Dibuka dari Pemerintah Indonesia

5 Beasiswa Tahun 2024 yang Dibuka Pemerintah Indonesia (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Beasiswa tahun 2024 yang dibuka dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai beasiswa yang dapat diikuti pelajar untuk mengenyam pendidikan D3, D4/S1, S2 dan S3.

Melansir dari laman resmi masing-masing penyedia beasiswa, Rabu (17/1/2024), simak beasiswa tahun 2024 yang dibuka dari Pemerintah Indonesia berikut ini

1. Beasiswa KIP Kuliah

Siapa yang tidak mengenal beasiswa terbesar dari Pemerintah yang disalurkan oleh Kemendikbudristek ini? Program ini sebelumnya dinamai Beasiswa Bidikmisi dan merupakan salah satu beasiswa yang rutin ditawarkan Pemerintah.

Beasiswa ini menyasar lulusan SLTA dari keluarga kurang mampu yang berminat melanjutkan studi D2/D3/D4/S1//Profesi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Beasiswa ini membuka kuota penerima yang cukup besar, sekitar 400 ribu mahasiswa. Dengan besaran biaya beasiswa yang menjanjikan, beasiswa ini mencakup biaya kuliah, biaya hidup, hingga kebutuhan studi lainnya. Nantikan informasi terkait beasiswa ini pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

2. Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi

Masih dari Kemendikbudristek selanjutnya ada Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi. Beasiswa ini ditujukan bagi siswa berprestasi di segala bidang. Bagi calon mahasiswa yang baru diterima di perguruan tinggi maupun mahasiswa aktif maksimal semester 3 dapat mendaftar beasiswa ini.

Beasiswa yang ditawarkan meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Pendaftaran biasanya dibuka Oktober. Simak informasi mengenai beasiswa ini pada laman https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/.