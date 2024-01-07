Inovasi Tambah Pengetahuan, Jelajahi Candi Borobudur Secara Virtual! Begini Caranya

JAKARTA - Menjelajahi Candi Borobudur secara virtual melalui Pencitraan Virtual Borobudur 360.

Virtual 360 ini menjadi cara baru menjelajahi Candi Borobudur tanpa harus datang ke Magelang, Jawa Tengah. Inovasi sangat bermanfaat banyak baik untuk aspek pengetahuan ataupun keagamaan.

Hal ini ditandai dengan kegiatan menonton Pencitraan Virtual Borobudur 360 di dalam stan Pameran Ditjen Bimas Buddha. Diawali Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin, para pengunjung kemudian secara bergantian ikut menikmati pengalaman menjelajahi Borobudur secara virtual.

Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengatakan, Pencitraan Virtual 360 ini juga dapat dinikmati masyarakat dengan mengakses website Ditjen Bimas Buddha melalui tautan https://bimasbuddha.kemenag.go.id/borobudur/360/.

Menurut Supriyadi, layanan pencitraan virtual Borobudur 360 ini dihadirkan untuk mendukung peran Candi Borobudur sebagai warisan dunia sekaligus sebagai pusat ibadah umat Buddha di dunia.

Layanan ini juga diharapkan bisa memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan meneliti dengan seksama relief-relief yang terpahat di Borobudur.

“Silakan lihat pencitraan virtual Borobudur 360 dengan mengunjungi website kami. Ini bagian dari wisata religi dan edukasi berbasis digital. Semoga bermanfaat,” ujar Supriyadi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama (Kemenag) merilis Pencitraan Virtual Borobudur 360 pada Sabtu 6 Januari 2024 di sela acara Devotion Experience (Dev-X) yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Dev-X yang dibuka Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini digelar dalam rangka Hari Amal Bakti ke-78 Kemenag dan berlangsung selama tiga hari, 5 – 7 Januari 2024.

Borobudur adalah Candi Buddha terbesar di dunia. Menurut Supriyadi, Candi Borobudur sebagai pusat kegiatan ibadah agama Buddha Indonesia dan dunia disahkan lewat Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Buddha Nomor 26 Tahun 2021.

Di sisi lain, Undang-Undang Cagar Budaya juga menegaskan peran Candi Borobudur sebagai warisan dunia yang harus dipelihara kelestariannya.

“Dengan hadirnya Pencitraan Virtual Borobudur 360 ini, diharapkan kebanggaan masyarakat Indonesia pada warisan budayanya semakin kental. Khususnya untuk penganut agama Buddha, aplikasi ini dapat menjadi ruang wisata religi di era digital yang bermanfaat,” ujar Supriyadi.