HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 5 Beasiswa yang Buka di 2024, Ini Link hingga Syaratnya

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |11:51 WIB
Daftar 5 Beasiswa yang Buka di 2024, Ini Link hingga Syaratnya
5 Beasiswa yang Buka di 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar 5 beasiswa yang buka pada tahun 2024. Para mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi bisa mengecek beasiswa yang buka pada 2024.

5 beasiswa yang dibuka ini dari pemerintah dan swasta untuk mahasiswa D3, D4/S1, dan S2.

Berikut ini 5 beasiswa yang buka pada tahun 2024, link pendaftaran hingga syaratnya seperti dilansir dari laman resmi masing-masing penyedia beasiswa, Kamis (4/1/2024).

5 Beasiswa yang Buka Tahun 2024

1. Beasiswa LPDP

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Siapa yang tidak mengenal beasiswa S2 dari Pemerintah ini? Program beasiswa dari LPDP ini dinamai Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Bagi lulusan S1 yang berminat melanjutkan S2 ke luar negeri, kamu dapat mendaftar beasiswa ini.

Beasiswa yang ditawarkan LPDP cukup beragam, di antaranya BPI Program Magister dan Doktor, BPI Program Afirmasi, Beasiswa Santri, BPI Program Disertasi, dan beasiswa dokter spesialis. Selain di luar negeri, beasiswa ini juga dapat membantu pembiayaan kuliah S2 di dalam negeri. Simak informasi Beasiswa LPDP pada laman https://lpdp.kemenkeu.go.id/.

2. Beasiswa KIP Kuliah

Siapa yang tidak mengenal beasiswa terbesar dari Pemerintah yang disalurkan oleh Kemendikbudristek ini? Program ini sebelumnya dinamai Beasiswa Bidikmisi dan merupakan salah satu beasiswa yang rutin ditawarkan Pemerintah.

Beasiswa ini menyasar lulusan SLTA dari keluarga kurang mampu yang berminat melanjutkan studi D2/D3/D4/S1//Profesi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Beasiswa ini membuka kuota penerima yang cukup besar, sekitar 400 ribu mahasiswa.

Dengan besaran biaya beasiswa yang menjanjikan, beasiswa ini mencakup biaya kuliah, biaya hidup, hingga kebutuhan studi lainnya. Nantikan informasi terkait beasiswa ini pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

Halaman:
1 2
